Ludimila Heringer leva coleção inspirada em uma lenda Amazônica para passarela em São Paulo

Ludimila Heringer apresenta a sua coleção hoje (09), ‘Amor Encantado’, na 7ª edição do Brasil Eco Fashion Week, às 15h. O desfile será no shopping Frei Caneca, na capital paulista.

O evento de moda sustentável, desde 2017 propõe discussões e ações educativas ao público de forma gratuita. O foco está nas práticas sustentáveis e economia circular, por meio de desfiles, salão de negócios, exposições e atividades de empreendedorismo. Características que se encaixam no trabalho da designer de moda paraense Ludimila Heringer.

A coleção da estilista é inspirada em uma lenda amazônica que conta a história de um amor trágico, tudo apresentando com práticas sustentáveis. Ludimila é especialista em usar produtos naturais nas suas criações. “Essa lenda foi traduzida em um mix de tecidos e técnicas, resultando em inúmeras texturas, cores e volumes”, conta a designer.

Para essa jornada no 7ª Brasil Eco Fashion Week, a profissional contou com o apoio da Castanhal, indústria de produtos têxteis de fibras naturais da Amazônia. Além dessa parceria, a empresa será uma das responsáveis pela decoração do espaço, com o fornecimento de tecidos e materiais de malva e de juta, fibras naturais da Amazônia.

Como todas as suas coleções, em ‘Amor Encantado’, Ludimila construiu o seu processo suas peças com linho puro e seda misturados à Chita - tecido com o DNA mais brasileiro, e a juta - tecido mais sustentável, biodegradável, que é produzido na Amazônia Paraense.

As peças também chegam com técnicas de tingimento natural, estamparia botânica e crochê. “O tingimento natural surge no linho com castanha-do-pará, pau-campeche e folhas de mangueira e no cetim com urucum, além das flores de organza de seda pura”, conta Ludimila.

Na passarela, combinando com as criações da designer de moda, irão compor a apresentação: acessórios exclusivos, todos feitos à mão, com madeira de reaproveitamento, sementes, palhas e ouriço de castanha-do-pará, enriquecido com detalhes em prata e incrustações de pedras preciosas. Já os calçados foram feitos com juta natural e colorida e resíduos da produção do ateliê de Ludimila.

A designer é conhecida nacionalmente por trabalhar com produtos Amazônicos, desde a primeira parte da sua produção até o resultado final. Além de designer, Ludimila é estilista, artesã, tintureira, dentre outros.

“Essa participação é um passo importante e fundamental para furar a bolha de invisibilidade da moda nortista! Temos uma riqueza natural imensa e cultura alegre e diversa, e a moda local tem que ser valorizada pelo próprio paraense e para o resto do Brasil!”, pontua a estilista.