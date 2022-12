Look Psica: stylist dá dicas de composições com peças encontradas no guarda-roupa

O Festival Psica entra no seu segundo dia hoje (17). Para matar a saudade de Gaby Amarantos e dançar ao som dos sucessos do Tecnoshow, nada melhor do que escolher looks que permitam uma desenvoltura melhor. Ainda teremos hoje: Baco Exu do Blues, Lia de Itamaracá, Mega Principe New Tech, Molho Negro, Urias, Desalmado e mais artistas.

O designer de moda, stylist e figurinista, Jonathan Camelo, que atua há dez anos no mercado de moda paraense, listou algumas das peças que merecem ser usadas no festival.

“Festivais são um mix de cultura e referências, não só musicais como estéticas e visuais, e é óbvio que nós podemos acrescentar tudo isso na hora de montar o melhor look para cada dia de festa. Isso nos permite uma imensa possibilidade de estilos, porém, o principal é o conforto, já que é um evento que acontece durante horas. Assim, você pode apostar em shortinhos, tops, croppeds combinados com tênis ou bota e seguir algumas tendências clássicas para festivais”, explicou Jonathan Camelo.

Como este ano, em diversos lugares do Brasil ocorreram muitos festivais, a inspiração pode surgir de um look usado por alguém nesses eventos e trazê-lo para realidade amazônica. É importante se atentar ao clima e temperatura do dia, não passar calor.

Veja algumas opções de looks (fotos: Redes Sociais): @biancalaina @cerealkilll3r @cerealkilll3r @sinarando @valpescadoor

“A tendência queridinha hora de montar aquele look festival é sem dúvida o Boho (de Bohemian of Soho), que mistura o visual hippie e boêmio da década de 70. Esse tipo de look pede muitos bordados, franjas, camurças, estampas florais e as psicodélicas, must have do momento”, disse o stylist.

“Outro hit de sucesso fashion que não pode faltar num festival é o estilo Rocker, aquela camiseta de banda surrada, jeans destroyed e muitos acessórios metálicos combinados, meia arrastão e lógico, muito preto. Tudo isso e uma boa maquiagem são o combo perfeito para arrasar”, acrescenta.

Outro destaque de Jonathan Camelo é a tendência ‘street wear’: “sem dúvida é um dos estilos mais confortáveis para se apostar na hora de montar um look para festival, principalmente se as peças tiverem uma pegada mais oversized. Calças cargo estilo skatista combinadas com tops ou blusas cropped, shorts com maxi blusas e até mesmo aquele bermudão largado de sarja podem render vários looks, combinados a tênis confortáveis e estilosos”.