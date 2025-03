Pó facial ou base? Descubra a opção para a maquiagem durar mais

Com as temperaturais mais altas se aproximando da capital paraense, uma dúvida é bastante recorrente, principalmente para as pessoas que usam maquiagem no dia a dia: "Qual o melhor produto para fazer a maquiagem durar mais: Pó facial ou base?". Cada um dos dois produtos possui suas particularidades, mas um faz a make durar mais, saiba mais a seguir:

Pó x Base

Um dos principais pontos é saber a funcionalidade de cada um deles. O pó compacto uniformiza a pele e faz selagem com um efeito seco, reduzindo a oleosidade. Trazendo uma ideia de pele natural, com a escolha do tom certo.

Já a base é um dos produtos mais importantes no preparo de maquiagem, pois ela auxilia na criação de "uma tela uniforme" para o restante da sua make, além de melhorar a aparência da pele. Com diversas texturas que vão desde líquida, cremosa e em pó.



VEJA MAIS:

Qual o melhor para calor?

O pó facial ainda é uma das melhores opções, pois mantém a pele opaca, evitando o aspecto oleoso tão temido durante o verão, fazendo com que a maquiagem dure mais. A base, por sua vez, apesar de hidratar a pele, pode correr o risco de derreter, já que a tendência é que os produtos em creme ou líquido, como no caso das bases, se movam mais pela pele.



Como fazer maquiagem durar mais?

Quando o assunto é durabilidade, aliado ao pós facial, é indispensável o uso de um produto: o spray fixador, que não somente promovem a função de fixar a maquiagem mas também fazem a hidratação e tiram o aspecto pesado que o pó pode deixar na pele.



(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, Editor web de OLiberal.com)