Make iluminada e estratégica para ser usada no verão

Com dicas únicas e estratégicas, o maquiador Bruno Ferreira mostrou uma make para curtir o verão amazônico. Em decorrência das altas temperaturas e do forte sol, a opção é ter na bolsa produtos usuais e mais coringas.

“Por exemplo, podes optar por um blush em bastão, que pode ser usado também para pintar a boca. A gente tem visto bastante no Tik Tok, que as pessoas não estão mais usando o blush rosa na praia, que dá um aspecto de ‘pele queimada’, o que está sendo usado bastante é na cor coral, que gera a sensação de um ‘bronzeado mais antigo’”, explicou o maquiador.

Outra dica importantíssima que se deve levar para a vida, principalmente pela dinâmica do dia-dia, é o uso do dedo anelar para dar suporte a maquiagem. “Ele tem menos peso em relação aos outros, por isso ao dar batidinhas na pele, o produto não concentra com tanta facilidade”, contou.

Bruno faz questão de enfatizar que uma pele bem hidratada faz toda a diferença, então é importante o uso de um hidratante mais denso para uma pele madura, e para uma oleosa, a dica é um mais leve, que pode ser em gel.

A bruma também é item necessário, já que ao ser aplicada após o uso da base e do corretivo, ela consegue tirar o aspecto de carregado, além de também fazer o papel de hidratação.

Vale lembrar, que devido a exposição solar intensa, o protetor facial não pode ser esquecido.

“A diferença em uma maquiagem está em iluminar os pontos estratégicos e não na quantidade do produto. Por exemplo, aqui eu usei um blush mais na têmpora, que já dá uma iluminada sem precisar do uso do iluminador”, disse.

Nas sobrancelhas ele usou pomada para cabelos, para que o produto não corra risco de derreter. “Tem gente que usa sabão de glicerina, mas o sol derrete e com isso pode cair no olho e arder”, explicou.

Bruno Ferreira (@bemvintage), 25 anos, atuo como maquiador desde 2018. O seu trabalho é focado em beleza natural. "Faço parte de um coletivo indígenas na moda, que reúne produtores de moda, fotógrafos, etilistas, maquiadores e modelos indígenas”, conta