Veja os looks praianos que tem marcado as festas de verão em Salinas; fotos

O último final de semana de julho se aproxima, mas ainda é possível dar o ‘close’ no Pé na Areia, em Salinas. Na praia do Atalaia, o evento promete dois dias de shows, que pedem 'looks comfys', uma tendência de moda que é caracterizada por peças de tecidos leves e finos. As peças oferecem um bom caimento no corpo com bastante fluidez que combina perfeitamente com o que o verão pede.

“Sempre tem as tendências anuais, mas o que não tem erro é cada um encontrar seu estilo, por isso, aposte em algo que deixe você confortável. Tecidos e modelos que permitem que a pessoa não fique presa, são sempre a melhor escolha, e a dica que eu dou é: use algo confortável, elegante e que não limite os seus movimentos. Além disso, o mercado é cheio de opções boas”, pontua a estilista Simone Abtibol. Veja os looks:

No festival “Pé na Areia” é possível encontrar looks que estão em alta e que são a cara do Verão. A influenciadora Isabelle Holles não deixa a desejar quando o assunto é se entregar no look praiano. “Opto por opções que sejam confortáveis sem perder o estilo. Busco referências em sites de moda e de grandes marcas brasileiras e internacionais. Dentro do que está bombando eu tiro tudo que mais acredito ter haver comigo e monto minhas criações no atelier que tenho confiança! Esse é o match perfeito! Faço looks autênticos dentro das referências em alta! Para as festas na praia, a minha parte favorita também é poder ousar nos cortes, texturas, cores, transparências e um detalhe. Costumo sempre fazer pelo menos uma das peças que seja coringa e eu possa reutilizar no resto do ano”, conta.

Marcelo Migs, stylist de moda, que trabalha como personal stylist de profissionais liberais, modelos, influenciadoras e empresários, escolheu alguns looks que merecem destaque nesse verão. O profissional começa com Isabelle Holles: “A peça mistura o decote com os recortes, em as linhas retas no abdômen, além da transparência do vestido, várias informações num look só, sem pesar no visual. Achei charmoso e leve”.

Ele destacou ainda o escolha de Paloma Correa: “Todo verão a gente percebe o aumento do handmade nas praias, essa ‘tendência’ do feito à mão, geralmente com os crochês, macramês e amarrações sempre surge como importante elemento da construção visual de quem quer um trabalho exclusivo e autêntico. Nesse caso, a paloma combinou o biquíni com uma manga e mini saia em dourado. Vale ressaltar a artista por trás desse trabalho que é a Claudia crochê”.

Por último, Marcelo Migs escolheu um look da criadora de conteúdo Eduarda Santana, que optou por um vestido para curtir o verão ‘Pé na Areia’: “Esse vestido leve com pontas assimétricas, babados tem muito a cara dos anos 2000 quando as celebridades usavam uns vestidos midis drapeados com essas flores aplicadas em recortes, um misto de romantismo e sensualidade. Uma marca atual que trabalha muito essa estética é blumarine, marca italiana que já desenvolveu uma coleção inteira inspirada no verão em capri”.

