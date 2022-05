Tendência da 'pele de nuvem' faz sucesso na capital paraense

A tendência do skincare (cuidados com a pele do rosto) tem ditado 2022. Com milhares de produtos disponíveis no mercado para os mais variados tipos de pele, mostrar o quão natural ela é virou o foco de muitas mulheres. Ou seja, a tendência atual é: quanto menos, melhor. Claro que tudo tem muito a ver com o que cada um gosta.

Depois do grande sucesso da pele glow bastante iluminada, a pedida agora é a cloud skin, também conhecida como a “pele de nuvem”. Ela tem acabamentos matte e luminoso, deixando de lado aquele acabamento mais intenso e bastante iluminado, para aderir a um brilho quase que celestial, por isso a referência às nuvens.

A tendência foi criada por Dominic Skinner, artista sênior da MAC Cosmetics.

VEJA MAIS

Como falamos em skincare, a saúde da pele é super importante para o resultado final dessa make e o cloud skin começa com uma preparação que já trata a pele. Um bom hidratante e primer são essenciais. Na base, a cobertura pode ser leve ou média e o acabamento, luminoso. O iluminador precisa de uma leveza também, o truque para usá-lo na “pele de nuvem” é acentuar a luz na maçã do rosto, o arco do cúpido e abaixo da sobrancelha.

“Assim como a semana da moda, a maquiagem também vem se modernizando e se adaptando ao que a gente precisa no momento. Saímos de uma temporada muito grande de pele glow, pele com brilho, golfinho e vidro. Agora estamos voltando para uma pele mais realista”, explicou Isis Penafort, maquiadora que está há sete anos no mercado e trabalha com eventos, publicidade, audiovisual, ensaios, entre outros.

“Não é todo mundo que fica bem com a pele luminosa e aguenta, então essa pele nuvem é matte, mas não é seca e nem ressecada, é bem suave, delicada, macia e aveludada. Acho ela super usual aqui em Belém, é o melhor tipo de pele para cá. Ela tem pó, tem algo que vá dar durabilidade a maquiagem, mas continua sendo bonita e jovial, algo que não descaracteriza a pessoa. Eu faço muito essa pele para eventos ou maquiagem social. Porque eu sei que ela vai durar mais e com o tempo ela vai continuar mantendo a beleza, que é o mais importante da minha maquiagem, uma pele saudável e natural”, finalizou Ísis.