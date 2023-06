Hellen Gomes: New Face paraense faz sua estreia na passarela no SPFW

A paraense Hellen Gomes, 17 anos, pisou pela primeira vez em uma passarela no São Paulo Fashion Week no último fim de semana. A New Face caminha na sua carreira como modelo, mesmo que tenha há anos a experiência de contato com o público.

Ainda quando criança, ela entrou para um grupo de dança regional e viajou pelo Pará. Além disso, também fez apresentações pelo Brasil. “Eu dançava como guerreira em um grupo cultural da minha cidade. Já me apresentei em vários concursos pelo Marajó todo, e isso são coisas que irei carregar comigo para sempre. Também em quadrilhas juninas, já fui até Brasília representando o meu município também com um grupo de carimbó, muita história”, relembra.

De São Sebastião da Boa Vista, na Ilha do Marajó, Hellen Gomes tem descendência indígena da etnia Anajá. Ela precisou sair do interior do Pará, para ganhar São Paulo, a cidade mais populosa do Brasil. Ela fez a sua primeira tentativa em julho de 2022, retornou em outubro ao Pará, mas em março deste ano ela voltou para a capital paulista dando seguimento a sua profissão.

“Desde os 13 anos tento carreira de modelo desde os 13 anos, no projeto MGT cheguei a ir para a última fase que foi em Salvador, porém veio a pandemia e tudo esfriou novamente. Mas quando é para ser, tudo dá certo. Entrei para uma agência em Belém, cheguei a fazer cursos, mas por morar no Marajó, a ida para a capital ficava complicado. Mesmo assim, com muita força de vontade, eu ia para Belém sempre que precisava com a ajuda dos meus pais. Em 2021, fui descoberta por uma agência em São Paulo, e desde então, estou em crescimento. Hoje sou modelo da Mega Model Brasil, tenho agência internacional, já fiz trabalhos para marcas magníficas”, pontua.

Na passarela do São Paulo Fashion Week, Hellen mostrou pela primeira vez o seu trabalho. Ela considera esse momento a realização de um sonho. “Sempre quis ter essa profissão, então é claro que é uma realização! É o sonho na vida de qualquer modelo, e agora uma realização na minha. Meu objetivo é crescer cada vez mais na minha carreira, pode ajudar minha família, e eu tenho um projeto de ajudar mais marajoaras que sonham em virar modelo também, poder dar suporte a eles para crescermos cada vez mais”, disse.

“Sinto que os meus traços indígenas estão sendo cada vez mais valorizados, assim como a minha cultura marajoara. Sou apaixonada também pela dança no meu município e carrego comigo por onde eu for”, acrescenta.