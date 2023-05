New Face: Modelo marajoara estreia na moda no São Paulo Fashion Week

O São Paulo Fashion Week já começou e segue até dia 28 de maio mostrando as tendências da moda e marcas para o mercado. Nesta edição serão 40 desfiles, entre eles presenciais e digitais. Com marcas consagradas, o SPFW também é uma vitrine para as estreantes, que apresentam o seu potencial no maior evento de moda do Brasil.

Assim como as marcas, para os modelos também existe uma grande oportunidade de mostrar o seu trabalho diante dos holofotes mundiais, mas dentro do seu país.

Os modelos em início de carreira são conhecidos como New Face. Uma agência identifica esses profissionais com potencial para despontar no mercado da moda. Este ano, temos o paraense Messias Magno, de 18 anos, fazendo a sua estreia como no SPFW.

O New Face está há oito meses trabalhando com moda. “Eu estou aqui em São Paulo faz uns quatro meses. Sou de São Sebastião da Boa Vista, na Ilha do Marajó, e lá eu trabalhava com algo que não tem nada a ver com moda, era entregador e estudante. Soube de uma seletiva na minha cidade, como sempre quis ser modelo, vi uma oportunidade. Me inscrevi sem muitas expectativas e passei!!! No outro dia já fiz as fotos, isso tudo ocorreu em setembro do ano passado”, relembra o jovem.

“Um mês depois entrei em contato com agências de São Paulo, que não me deram muita atenção. Esperei um tempo, e falei com a agência JOY Management, que gostou do meu perfil. Tenho uns traços indígenas e não tem muitos no mercado, eles arriscaram comigo e estamos com grandes expectativas”, acrescentou.

Nacionalmente se vive dois períodos importantes para a moda, e os dois são ditados pelo SPFW. Com duas edições anualmente, uma que já está ocorrendo e outra que será no segundo semestre, sem data definida, os profissionais da moda sempre estão ligados a esse evento.

“Eu não fiz nenhum trabalho ainda, vou estrear no SPFW e estou com muita ansiedade. É uma loucura para mim porque saí de lá da minha cidade e nunca pensei que pudesse chegar até aqui. As minhas expectativas são de pegar mais trabalhos em São Paulo. Para mim o SPFW vai ser uma porta de entrada porque acho que as pessoas vão me ver, e é isso eu quero, dar o meu melhor! Estou fazendo casting, provas de roupas, me esforçando bastante porque esse é um sonho para mim e vou ser a primeira pessoa da minha cidade no São Paulo Fashion Week. Quero ser um profissional dessa área, já tirei minha carteira de modelo profissional e eu sou oficialmente modelo profissional”, disse.

NORTE

Outras duas modelos do Norte do Brasil também estão na categoria New Face que fazem suas estreias no SPFW. Do Acre, Gabriely Dobbins, 16 anos, e Selena, 17 anos, pisam pela primeira vez na passarela do evento.

Gabriely nasceu em Sena Madureira e é descendente de indígenas do povo Kaxinawá. A jovem representada pela WAY Model fazia o curso de Auxiliar de Farmácia e atuava como maquiadora profissional, até despontar na moda. Ela começou a carreira como modelo em 2022 e desde então estreou editorial na Vogue e desfilou no evento Dragão Fashion.

“Trabalhar como modelo na minha cidade natal foi um desafio, pois as oportunidades ainda são poucas. É uma honra participar do maior evento de moda da América Latina e poder mostrar que o Acre tem muita gente bonita e com talento. Estou vivendo uma experiência única e cheia de desafios”, disse a modelo.

Selena é de Rio Branco. Ela também começou a sua carreira em 2022, após ser vista enquanto vendia milhos em uma barraca onde auxiliava a família. Hoje, desponta entre as apostas da agência Another, reunindo no currículo desfiles importantes e campanhas de moda e beleza.

“A sensação neste momento é uma mistura de força, determinação e foco", afirma Selena.

MERCADO

Um dos objetivos da moda, é sempre criar e lançar tendências, claro que os modelos estão incluídos nisso. As agências estão cada vez mais focadas em entregar novidades para as marcas, é aí que entram as New Face.

Muitas grifes gostam de trabalhar com esses profissionais, que são novidades no mercado. “As modelos ‘New Face’ tem uma importância grande no mercado. Acredito que um dos pontos fortes do frescor do novo, é quando você começa a trabalhar com alguém em início de carreira e essa pessoa segue com você em outros trabalhos, essa parceria é sempre admirável”, disse Emídio Contente, sócio na Normando.

Para Liliana Gomes, empresária de modelos e fundadora da JOY Management, as New Faces renovam a beleza e a nova forma da moda se expressar.

"A gente sempre gosta de dizer que a beleza está sempre em mudança, em constante criação. Então as novidades que buscamos no Brasil inteiro são meninas e meninos que representam a geração deles. Algumas vão virar top models, algumas vão virar model management, algumas vão mudar de carreira - mas todas vão representar a beleza de seu tempo, e o futuro da moda. Há clientes que gostam de New Faces e há os que precisam delas. Os que gostam é porque entendem que essas modelos são fresh, são uma beleza que pode ser experimentada e explorada. Já os que precisam, geralmente é porque custam menos que uma top model. De toda forma, há um lado muito positivo que é poder participar da construção de uma modelo em início de carreira”, explicou.

A empresa de Liliana é responsável pela carreira do paraense Messias Magno. “Para achar modelos pelo Brasil, é preciso explorar, ir aonde a nova geração frequenta, escolas, shows, shopping centers, academias, parques, etc. Eu gosto de procurar modelos nas cidades menores. A principal característica é gostar da profissão, querer ser modelo, além da personalidade. Também é preciso se cuidar em todos os aspectos e buscar representar algo genuíno. A dica para quem quer se tornar modelo é buscar sua melhor versão, acreditar em si, não perder oportunidades e buscar opiniões dos melhores profissionais”, finaliza a empresária.