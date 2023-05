Abertura do São Paulo Fashion Week 2023 tem evento com desfile no Theatro Municipal; fotos

A maratona de desfiles da São Paulo Fashion Week 2023 está oficialmente aberta com o desfile do designer João Pimenta. O evento iniciou no Theatro Municipal, em São Paulo, com presenças de famosos na noite desta terça-feira, 22.

Celebrando 20 anos de marca, João Pimentaescolheu a locação por causa de seu trabalho consistente com figurinos, ele é um dos estilista mais premiado na área.

Igor Rickili desfilou para o designer e ganhou beijos da mulher, Aline Wirley.

Desfile de João Pimenta na abertura do SPFW (Fotos: Van Campos / AgNews)