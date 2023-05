'It girl' do Pará: Jordanna Maia desfila looks grifados no Festival de Cinema de Cannes

A influenciadora paraense Jordanna Maia, qur mora em São Paulo, tem trilhado o caminho do sucesso. Marcando presença nos maiores eventos de moda do mundo, agora ela tem desfilado looks grifados em Festival de Cinema de Cannes, em Cannes, na França.

Ela começou sua tour mostrando uma capa de urso gigante. Na cor prateada, o acessório chamou atenção e deu até uma volta no Dior Des Lices, em Saint-Tropez, França. Jordanna compartilhou seus passeios com os seguidores e mostrou o local, que servia as bebidas com a logo da grife. Inclusive, ela compartilhou que comprou uma bolsa da Dior para compor o passeio.

A capa de urso já foi usado por Gkay, e custa US$ 500,cerca de R$ 2.522.

Na quarta-feira (24), a paraense usou um vestido com decote extremo na exibição do filme francês ‘La Passion De Dodin Bouffant’ durante o festival, que contou com a presença de estrelas internacionais como Kate Beckinsale, Juliette Binoche e a brasileira Lais Ribeiro.

Deslumbrante,a 'it girl' exibiu seu corpo invejável no vestido desfilado diretamente das passarelas de NY da grife PatBo, exalando feminilidade e, claro, muita pedraria luxuosa.

Jordanna Maia é referência nas redes sociais quando se fala em moda atual, seu conteúdo é voltado para esse perfil.