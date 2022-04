Baile da Vogue: Paraense Jordanna Maia brilha com look de Patricia Bonaldi

O Baile da Vogue teve entre seus convidados a inflenciadora de moda Jordanna Maia, que usou um look inspirado no quadro "Retrato de Ivete" de Di Cavalcanti. Para o evento com tema "Brasilidade fantástica", a paranese escolheu como referência a pintura que traz uma das musas do artista em um vestido verde esmeralda, assim como a peça escolhida pela influenciadora e assinada pela brasileira Patricia Bonaldi. Veja:

Jordanna Maia no Baile da Vogue (Higor Blanco/Divulgação)

O tecido eleito é o veludo em uma referência ao verde veludo muito usado na época em itens de decoração, além disso, o tom retrata perfeitamente a profundidade da floresta Amazônica, onde está a maior das brasilidades fantásticas.

Jordanna Maia (Higor Blanco/Divulgação)

Unindo o passado, o presente e o olhar para o futuro, como pediu a Vogue ao compartilhar o tema do ano, Jordanna buscou inserir as joias também retratadas na obra de uma forma mais autêntica e moderna na produção.

Brincando com referências do mineiro nacional, as pedras foram bordadas a mão nas luvas, uma das maiores tendências do momento e ponto do look, que resgata a boemia sensual carioca e a energia dos bailes de carnaval celebrados nas noites da cidade maravilhosa. Jordanna teve como stylist Thiago Biagi, e cabelo e maquiagem de Helder Marucci.