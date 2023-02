Paraense Jordanna Maia usa produção europeia em Baile da Vogue

O Baile da Vogue 2023 estava rodeado de seres místicos. A paraense Jordanna Maia marcou presença em um dos maiores eventos do país. Esse é o segundo ano dela no Baile da Vogue. Em 2022, ela recebeu centenas de elogios pela crítica especializada, pela escolha da produção para o evento.

Atenta ao tema do Baile da Vogue, que este ano foi “Sonho de uma Noite de Verão”, a jovem de Castanhal, nordeste paraense, foi com um look europeu. Diferente do ano passado, que ela optou por algo mais tradicional, esse ano ela ousou. De acordo com Jordanna, a ideia da roupa surgiu apenas alguns dias antes, ela já tinha algo em mente uma outra roupa, mas ainda não estava do seu gosto.

Apostando em um tema que destaca os sonhos, Jordanna vestiu um Giambattista Valli, marca de um estilista italiano. “Essa foi a primeira vez que eu vi o look pessoalmente e vesti ele. Porque para vocês entenderem, eu não tinha o look até semana passada. A verdade é que eu tinha uma opção, mas não tinha sentido que era ele. Aí surgiu o convite, em menos de uma semana antes do baile para eu usar o Giambattista Valli, arrumei uma pessoa em Paris para trazer o vestido”, contou Jordanna.

A intenção é destacar o glamour do estilo próprio da ‘it girl’ em um vestido de gala poderoso. Jordanna mostrou ‘a travessia da realidade para um mundo fantasioso, saindo da nossa realidade e interconectando com a de sua influenciadora virtual, Jords’. Ela conseguiu unir elementos de imersão trabalhando com a presença de flores e borboletas, que representa o processo de metamorfose.

Mesmo que a produção tenha pensado nos detalhes, apenas dois dias antes do Baile da Vogue que o contato com a proposta do look veio. O stylist Daniel Ueda foi um dos responsáveis por essa produção.

“Apostei em uma maquiagem bem lúdica, bem verão. A gente quis trabalhar a ideia do sonho na nossa produção. A parte dos acessórios foi difícil, porque eu queria toda essa armadura de flores ao meu redor e na cabeça tinha um acessório que a gente moldou na hora”, explicou.

O Baile da Vogue 2023 aconteceu na última sexta-feira, 10, no Copacabana Palace, no Rio de Janeiro.

NO TOPO

Jordanna Maia é uma das ‘it girls’ com mais influências nas redes sociais. Ela entrega muito conteúdo de moda e tendência, mas as suas produções fogem do comum. Sempre antenada no que é atual, a paraense produz conteúdos exclusivos e joviais.

No Tik Tok ela soma quase 2 milhões de seguidores e no Instagram, são quase 600 mil.

O humorista Carlinhos Maia elogiou bastante Jordanna no Baile da Vogue, e todo o trabalho que a paraense desenvolve nas redes sociais. “Jordanna, você está linda demais. Já disse que é uma das minhas ‘it girls’ prediletas, você sabe disso”, disse o influenciador durante o evento, em vídeo postado no perfil do Instagram dele.