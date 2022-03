Lollapalooza: tops feitos com tênis caem no gosto das famosas

No último final de semana, o Lollapalooza foi um grande celeiro de looks e tendências não só no mundo da música, como também no mundo da moda. Entre os destaques, estiveram composições com muito preto, couro e botas. Entretanto, o que realmente chamou a atenção foram as peças de roupa feitas de tênis, que caíram no gosto de famosas como Jade Picon e Pocah. Veja o look das famosas no festival:

Veja o que as famosas usaram no Lollapalooza (Fotos: Agnews) Arieta Oliveira (Leo Franco/AgNews) Bruna Marquqzine (Lucas Ramos/AgNews) Karol Conka ( Leo Franco/AgNews) Mari Gonzalez (Lucas Ramos/AgNews) Thais Braz (Leo Franco/AgNews) Thaynara OG (Lucas Ramos/AgNews)

VEJA MAIS

A peça inusitada, entretanto, já chegou no Pará há um anos. O diretor criativo, roteirista e figurinista Vitor Nunes foi responsável por produzir um corset de tênis para a cantora Aíla usar no clipe de Água Doce. “Ele foi inspirado e construído com o intuito de representar a estética das aparelhagens e da Terra Firme, de onde a cantora vem. As cores, referências urbanas e a inspiração vieram também dos tênis que geralmente vemos pendurados nos fios elétricos. Juntando essas ideias e aspirações conseguimos trazer um pouco da essência da Aíla, de uma maneira única e cheia de identidade”, explicou Vitor Nunes.

No Brasil, o look foi visto pela primeira vez em 2018, após o desfile da designer canadense Paolina Russo. Na coleção, era possível encontrar tops, espartilhos e chapéus. Todos eram feitos a partir do reaproveitamento de materiais esportivos como bolas, chuteiras e o próprio tênis.

Na internet já é fácil encontrar tutoriais de "DIY" ensinando maneiras de como fazer o seu. A dica de Vitor é explorar a criatividade e abusar das sobreposições, combinando com peças esportivas como bikers ou leggings ou constratando com peças de alfaiataria e corte mais social. “O mais interessante dessa trend é que ela já nasce de uma ideia sustentável e traz maneiras inventivas de brincar com a moda, por isso não tem regras, o importante é se jogar”, finalizou o figurinista.