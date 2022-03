Destaque da passarela em Paris, meia-calça volta a ser usada

Extravagante ou discreta, não importa o seu estilo, a dica é: a meia-calça está de volta. Tendência dos anos 1980, o acessório era usado bastante em ambientes corporativos, mas logo conquistou muitas mulheres e seguiu para diversos ramos.

VEJA MAIS

Atualmente com cores mais vibrantes, a meia-calça mostra muito mais sobre o estilo de quem usa e não há mais preconceito em relação à peça. E o uso da meia-calça não se restringe mais ao outono/inverno. “O acessório é muito mais leve e confortável que um jeans por exemplo, ou seja, para o nosso clima e dependendo do ambiente, a meia-calça pode ser usada em várias ocasiões”, explicou Marcelo Migs, stylist, assessor e produtor de modas.

“O uso das cores está voltando com tudo. Nas roupas a gente tem visto cores saturadas, muito fortes, com contrastes. Tudo muito colorido, usando três, quatro cores. Isso passou para os acessórios. A meia-calça passou a ser um item de verão/primavera e está sendo usada e muito”, acrescentou.

Ainda é difícil encontrar em Belém meia-calça colorida, o stylist disse que apenas uma loja vende. Porém, é fácil encontrar cores variadas na internet. Uma outra dica do profissional é ousar: por exemplo, usar meia calça com sandália aberta está super em alta.

Veja algumas aopstas que Marcelo Migs preparou de como usar a meia-calça:

“Quem gosta desse acessório, mas ainda tem medo de usar, pode começar apostando em uma meia-calça preta, em seguida em uma rosa, já que é uma cor que agrada a maioria das pessoas”, indicou o stylist.

CELEBRIDADES

Com certeza essa é uma das maiores tendências da temporada, facilmente encontrada nos looks das celebridades, a meia-calça está presente nas passarelas do mundo.

Muitas grifes de alta costura usaram a meia-calça. Estampando as suas marcas, elas conseguem usar como vitrine o acessório. Na semana de alta-costura, em Paris, deste mês, a peça esteve presente nos mais variados desfiles. Com bordados, detalhes em couro, cortes de laser e até a meia 7/8 com fio 15, fizeram parte das composições.

O acessório se tornou quase uma legging, mas a sua leveza e condição de ousadia e sensualidade, ganham muitos admiradores.

Marcelo Migs dá algumas dicas sobre como usar a peça. O stylist produz muito conteúdo de moda para as redes sociais. “Para mim é uma delícia ter a opção de usar meia-calça, porque é mais um artificial como opção de moda. Eu amo o acabamento que a peça dá para o look e a diferenciação”, finalizou o profissional.