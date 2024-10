Filhos de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert desfilam com marca paraense no SPFW

Os gêmeos João e Francisco, de 16 anos, filhos de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert, pisaram na passarela do São Paulo Fashion Week pela primeira vez na quarta-feira (16). A estreia veio no desfile da marca paraense "Normando", que também estava pela primeira vez no maior evento de moda do Brasil.

Além da Normando, os filhos de Fernanda Lima e Rodrigo Hilbert vão fazer outros desfiles ainda nesta edição. Eles são agenciados pela WAY Model, que tem supermodelos como Carol Trentini, Alessandra Ambrósio, Marlon Teixeira e a paraense Emily Nunes.

Além deles, desfilaram a paraense Carol Ribeiro e a Maria Stella Splendore, musa e ex-mulher do costureiro Dener Pamplona de Abreu.

Na plateia estava a paraense Alane Dias também vestida de Normando.

A marca paraense de Marco Normando e Emidio Contente, levou para a passarela a coleção “Vândalos do Apocalipse”, que destaca a moda moda urbana com o tempero do Pará. Ela foi inspirada no grupo de filósofos modernistas que se reunia no mercado Ver-O-Peso em Belém na década de 1920.

A alfaiataria é o ponto principal da coleção, o desfile trouxe ternos de mangas arredondadas e vestidos trench-coat, na camisaria branca e nas ombreiras marcadas. Linda a camisa de smoking com jabô e dois recortes de tecido na frente que parecem asas de inseto. Com muito preto, branco e texturas.

Um dos looks trouxe a estampa Academia do Peixe Frito sobre uma regata, nome de uma dessas associações, usada com jeans desfiado com cintura altíssima. Essa brincadeira de estmapas com o desenho da escama de peixes de rio, como tucunaré e pirarucu, nos vestidos de seda, foi a sensação.