Marca paraense estreia na 58ª edição da São Paulo Fashion Week

A 58ª edição da São Paulo Fashion Week, conhecida como a maior semana de moda da América Latina, chega com novidades. A programação, liberada na íntegra esta semana, terá estreia de marca paraense.

Normando, que se inspira em referências amazônicas, fará sua primeira participação no SPFW no dia 16 de outubro (quarta-feira), no Pavilhão das Culturas Brasileiras, do Parque Ibirapuera, às 19h30.

Normando é uma marca brasileira, com origem na Amazônia, que produz coleções prontas para vestir, acessórios e peças sob medida, desenhadas pelo estilista paraense Marco Normando, diretor criativo da marca. Além dele, o paraense Emídio Contente, que trabalha o artista visual e publicitário Emídio Contente, realiza trabalho de pesquisa desde a concepção de coleção até a maneira como as peças são apresentadas ao público.

Os dois são de Belém e traduzem as suas vivências, referências para as peças e coleções, assim como matéria-prima sustentável vinda da floresta, como o látex amazônico, como substituto ao couro animal e à jarina, uma semente da floresta que é moldável e substitui o marfim animal.

Recentemente, a Normando vestiu Luísa Sonza para abertura do jogo da NFL no Brasil. A artista usou uma jaqueta e calça em látex amazônico, cultivado na floresta e construído em alfaiataria no ateliê Normando. Além disso, ela também usou uma camisa gola prolongada branca em algodão pima.

Xuxa, Claudia Raia, Gaby Amarantos, Rebeca Andrade, Isabelle Nogueira e Jade Picon também já vestiram Normando.