Gaby Amarantos vai com look de estilista paraense para Grammy Latino e faz homenagem a Samaumeira

Nesta quinta-feira (16), é a premiação do Grammy Awards Latino, e a paraense Gaby Amarantos é uma das indicadas. Na categoria "Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa", a cantora concorre com o álbum “TecnoShow”, que retrata o tecnobrega/melody, feito em Belém, no Pará.

A artista já compartilhou o look escolhido por ela para brilhar na premiação, que chega cheio de representatividade. A responsável por desenvolver e confeccionar, é a marca Normando, que é do estilista paraense Marco Normando, e tem como origem na Amazônia brasileira.

Um vestido inédito e sob medida foi desenvolvido para Gaby Amarantos. A inspiração veio da árvore Samaúma (Samaumeira), considerada árvore rainha da Amazônia. Marco Normando construiu a peça com referências às origens nortistas brasileiras do estilista e da cantora, buscando inspirações nas raízes, tronco e copa da árvore, com desenvolvimento tecnológico o estilista criou estruturas expansivas 3D que foram moldadas, cortadas a laser e costuradas uma a uma manualmente no vestido-árvore feito para a cantora em 200 horas de trabalho.

“Esse look é a expressão de todo o talento da música pop brasileira feita no Norte é do Normando, que é uma marca paraense. O styling é do Bruno Pimentel, super criativo. Eu quis homenagear Samaumeira, que é a árvore da minha infância, a árvore mágica, a gigante da Amazônia. A gente fotografou o look em um fundo de seca para gente também aproveitar essa plataforma para falar que a floresta está queimando, está seca, que os rios estão diminuindo, mas que a gente continua produzindo música com excelência e talento. E as pessoas conhecendo a nossa música, elas se envolvem mais nas nossas causas. Todas as joias recicladas e a gente consegue fazer... é possível fazer um look foda impactante respeitando a natureza”, pontua Gaby.

As joias, como foi citado pela cantora, foram produzidas a partir de um processo feito com a reutilização do metal de rebarbas, fundição e joias derretidas.

Para o estilista, Gaby e para o povo amazônico, a Samaumeira é considerada uma árvore sagrada. Por isso o respeito e referência à árvore mãe da floresta amazônica, que pode chegar a setenta metros de altura e viver mais de cem anos.

"Criamos esse vestido inspirado na estrutura da gigante da Amazônia, a Samaumeira e queríamos trazer além da sua imagem em magnitude, mas também o que ela simboliza através desse olhar para si e elucidar o significado de origem, raízes e ancestralidade, como podemos levar também nossas origens para fora do Brasil e fazer ela ser enxergada e ser aplaudida." afirma Marco Normando.