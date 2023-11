Obra de Gaby Amarantos e Joelma pode se tornar Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado

Na tarde desta terça-feira (14), a deputada estadual Lívia Duarte, do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), protocolou dois Projetos de Lei na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) com o intuito de declarar as obra musicais das artistas paraenses Gaby Amarantos e Joelma como Patrimônio Cultural e Imaterial do Pará.

No texto de justificativa, Lívia destacou que Gaby iniciou sua carreira como cantora em uma igreja católica do bairro do Jurunas, onde participava do coral. Depois, a artista começou a se apresentar em bares da capital paraense. O sucesso veio com a Banda Tecno Show, quando a paraense apresentou ao Brasil o ritmo do tecnobrega.

"Conhecida por sua exuberância e por seu figurino extravagante, composto por brincos grandes, sapatos de 20 centímetros de altura com leds, roupas coloridas, cílios postiços, apliques de cabelo e acessórios coloridos, ela foi uma das responsáveis pelo surgimento e difusão do tecnobrega, ritmo que virou febre na Região Norte do Brasil. Ficou conhecida nacionalmente após lançar a música "Hoje Eu Tô Solteira", uma versão da música "Single Ladies", da cantora americana Beyoncé. O sucesso da música rendeu a Gaby o apelido de "Beyoncé do Pará", e em 2012, ela lançou seu primeiro disco solo, Treme, com hits como "Ex Mai Love e Xirley"”, escreveu no Projeto de Lei.

Sobre Joelma, a parlamentar ressaltou que a loira é considerada a maior performer do Brasil, conhecida por sua incrível presença de palco, caracterizada pela habilidade de cantar e dançar simultaneamente, tudo isso sobre botas de plataforma com salto alto, sem perder o fôlego. Além de ser conhecida mundialmente como a “Rainha do Calypso”.