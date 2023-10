Gaby Amarantos inova com inteligência artificial e parcerias com lançamento do novo EP 'Pirarucool’

A cantora Gaby Amarantos lança na próxima sexta-feira, 20, seu novo EP, intitulado “Pirarucool”, nas plataformas digitais. O álbum é uma celebração da carreira da artista paraense, e apresenta duas músicas de cada um dos seus antigos trabalhos com mixagens e de “cara nova”. Para dar um gosto de quero mais ao público, mêses atrás, Gaby começou compartilhar faixas do EP, com colaborações de cantores regionais e nacionais, como por exemplo “Ex Mai Love”, com Lexa, “Xirley (Remixada na Calcinha” com Jhonny Hooker e Majur, e “Não Vou Te Deixar! com Leona. Agora, ela está pronta para lançar o álbum completo, que incluirá mais três releituras de músicas inéditas.

Em entrevista ao Grupo Liberal, Gaby afirmou que estava empolgada com a resposta do público ao compartilhar a capa do EP em seu perfil do Instagram. “Estou muito feliz, que a divulgação causou um alvoroço e vai ser para a galera bater cabelo, surtar, se divertir muito”, adiantou sobre a expectativa para o novo trabalho.

A capa do novo EP de Gaby foi uma colaboração com o artista local Heijy Okada, bem como Lucas Mariano e Gareth, esposo da cantora, que são os diretores visuais da equipe. Segundo ela, os envolvidos buscaram inspiração na estética amazônica, afro-futurista e ribeirinha para destacar a riqueza cultural da região. “Para a galera lá de fora ver o quanto o nosso Estado, a nossa região, são incríveis”, complementou a cantora.

Gaby também destaca o pioneirismo do “Pirarucool” ao introduzir os primeiros visuais lazzeris em sua carreira musical, auxiliando na criação de videoclipes utilizando a inteligência artificial. Dentre as participações especiais que estarão no novo EP, estão artistas já conhecidos pelo público e canções inéditas.

“Uma, é com o Hiran, um artista de Salvador que eu amo. A música é uma releitura do ‘Príncipe Negro’ que todo mundo conhece; a outra são com as Irmãs de Pau, que se chama ‘Pau de Selfie’, que é a proibidona do álbum e a galera vai curtir muito; e com a Luísa e os Alquimistas, uma música que se chama ‘Rolha’, que ganhou várias romas e versos novos”, revelou Gaby sobre suas novas parcerias.

As produções inéditas contarão com elementos visuais inovadores, como adiantou a própria artista paraense. “Tanto o Lucas quanto o Heijy Okada são pioneiros em inteligência artificial na Amazônia, são dois artistas visuais incríveis e eles estão fazendo um trabalho muito lindo”, complementou.

Marco na carreira

Além do lançamento do “Pirarucool”, Gaby também realizou uma apresentação histórica há poucos dias ao lado da Orquestra Brasil Jazz Sinfônica, na Sala São Paulo, que marcou a história do tecnobrega.

Ela descreveu a emoção de ver o público local e nacional apreciando essa fusão musical, unindo as raízes paraenses ao som clássico: “Eu fiquei feliz, mais uma vez pioneira, mais uma para entrar na história não só da Gaby, mas da música brasileira produzida no Pará”.

Ontem (17), a cantora reuniu fãs em um show surpresa no Portal da Amazônia, no bairro do Jurunas, em Belém. O pocket show foi anunciado em suas redes sociais, e o figurino escolhido por Gaby foi usado para promover o disco TecnoShow, indicado neste ano ao Grammy Latino 2023 na categoria “Melhor Álbum de Música Raízes em Língua Portuguesa”.

Gaby Amarantos realiza shoe surpresa para fãs no Portal da Amazônia (Carmem Helena)

O evento faz parte da turnê Brasilidades, realizada pela Eletrobras e que escolheu quatro cidades do Brasil para promover a cultura musical brasileira.