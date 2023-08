Gaby Amarantos revela parceria com Lexa para remix de 'Ex Mai Love'

A música “Ex Mai Love”, tema de abertura da novela Cheia de Charmes, de Gaby Amarantos, vai ganhar uma nova versão. Em uma publicação feita no último domingo (6), Lexa revelou aos fãs que fará um remix com nada mais, nada menos, que a cantora paraense. O anúncio agradou os internautas que estão ansiosos para ouvir como ficará o novo hit. Confira:

VEJA MAIS

"Vem aí o REMIX de EX MAI LOVE e a minha amiga @gabyamarantos me convidou pra fazer parte. Tá animadíssima e bem pra cima do jeitinho que nós somos! Obrigada amiga pelo convite! Amei!", escreveu a funkeira.

Nos comentários, Gaby comemorou a divulgação: "Tão feliz que você entrou na brincadeira e meteu essa sua voz linda nesse hino atemporal. O mundo precisava desse batidão, love miga".