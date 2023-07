Grafiteiro paraense fala sobre inspiração usada para ilustrar novo remix de Gaby Amarantos

Depois de três álbuns lançados, Gaby Amarantos decidiu revisitar alguns dos seus maiores sucessos com versões remixadas . O primeiro a ganhar uma nova versão foi “Xirley”, que agora ganhou o complemento de “Remixada na Calcinha”, com participações especiais dos cantores Johnny Hooker e Majur. A faixa já está disponível nas plataformas digitais e ganhou uma uma animação inspirada nela, um vídeo de Luska com a arte do grafiteiro paraense Rodrigo Leão, que se inspirou nas antigas estruturas das aparelhagens, elementos regionais presentes na cidade e casou com a ideia de futurismo.

Natural de Belém, Rodrigo foi convidado para ilustrar o videoclipe por meio de Luska este ano. Em entrevista ao Grupo Liberal, ele contou que estudou com o artista visual quando era criança, e se reencontraram em um festival realizado na capital em 2022, em que Gaby Amarantos se apresentou.

“Ela fez um dos melhores shows da edição e eu fiquei super emocionado que ela trouxe artistas paraenses para o palco. Depois de um tempo, compartilhei um Storie sobre ela sempre trazer artistas jovens, da terra e o Luska falou: ‘Amigo, eu estou trabalhando com ela e tu vai ser o próximo’. Dito e feito”, contou o jovem aos risos.

Assista ao vídeo:

A produção, incluindo as artes e a capa do vídeo, duraram dois meses. Rodrigo contou que todo seu trabalho foi criado em cima de um roteiro pensado. Segundo ele, a cantora foi muito presente em todas as etapas do processo, inclusive, trocando várias ideias com Rodrigo.

“Ela tem uma visão criativa muito forte, mas acima de tudo deu muita liberdade e acreditou muito no trabalho”, acrescentou o grafiteiro.

No clipe, o público é apresentando a um mundo futurista, onde os artistas participam juntos do suposto “feitiço” de sedução. A cantora paraense, Johnny e Majur dão à vida miniaturas de “si”, que coexistem em um mundo com elementos da cultura pop, alienígenas, vitórias régias, e claro, muita aparelhagem.

Artista Visual Rodrigo Leão (Carmem Helena / O Liberal)

Segundo Rodrigo, todas as referências utilizados no nova versão foram retiradas do primeiro videoclipe de “Shirley”. Ele afirmou que quis brincar muito com a letra, levando ao pé da letra, e explorando a identidade de cada artista com um pegada de futurismo retrô.

“O Johnny foi inspirado no anime Akira dos anos 80, ele tem uma vibe motorista alaranjado, avermelhado; a Gaby, eu pensei em um conceito meio sereia e o cenário dela é inspirado no fundo do mar, na Amazônia, em cores vivas dos corais; a Majur, tem um estilo gamer dos anos 200”, explicou o conceito.

Esses e muitos outros traços com referências amazônicas estão presentes no trabalho do multiartista. Rodrigo mencionou que adora incluir em seus trabalhos os fenotípicos da região.

“Eu gosto de trazer como é a nossa pele, a nossa famosa cara de pupunha que acho tão bonita, nossa forma de viver, de se posicionar. As cores da cerâmica, da terra, do rio, tudo isso está muito bem representado em meus trabalhos de diferentes formas”, acrescentou.

Confira:

Repercussão

Milhares de visualizações estão sendo computadas no clipe e Gaby não para de compartilhar em suas redes sociais. Para Rodrigo, lidar com essa nova fase de reconhecimento está sendo um momento único.

“Eu já tinha ideia que os meus amigos iam divulgar, curtir, mas ver pessoas que eu não conheço curtindo e comentando, elogiando, isso me completa, preenche um espaço de confirmação de que valeu a pena”, declarou, acrescentando que ainda não se acostumou com as marcações feitas no Instagram pela cantora paraense ao divulgar o single.