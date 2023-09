Gaby Amarantos encerra 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes com grande público

A cantora paraense Gaby Amarantos encerrou a programação da a 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, neste domingo (17). Gaby subiu no palco às 20h com a música "Xirley". Os fãs da artista vibraram com a chegada da artista. De 9 a 17 de setembro de 2023, o Hangar Centro de Convenções recebeu a Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes.

Mas não era apenas a arena dos shows que estava lotada, o público aproveitou a promoção das últimas horas de feira. os estandes estavam lotados. A secretária administrativa Marrara Trindade, 29, disse que fez de tudo para aproveitar o último dia de feira, pois em decorrência do trabalho, não teve tempo nos outros dias.

"Fazia muito tempo que não vinha na feira do livro, a última vez eu ainda era criança. Eu passei um tempo fora de Belém e, hoje, estou revivendo uma memória muito boa", destaca Marrara.

Ela completou que se agradou com os valores do livro e aproveitou as promoções. "Vários estandes estão com promoções e consegui livros com preços bem em conta", comemora a jovem.

Samara Lameira Marques também aproveitou o último dia da feira para ir com a família. Ela foi em busca de livros educativos para a filha de um ano e disse que achou os valores acessíveis.

"A gente sempre compra livros e cadernos de pintura para estimular e eu gostei bastante dos preços daqui, está valendo a pena", disse Samara.

A secretária de Estado de Cultura, Ursula Vidal, durante o balanço, anunciou os homenageados da edição de 2024: o escritor Juraci Siqueira e Iracema Oliveira, guardiã de pássaro junino.