Sespa leva serviços para a 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro e Multivozes

Estação inclusiva e sala de vacinação serão os serviços oferecidos pela Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) durante a 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro e Multivozes, que será realizada pelo Governo do Pará entre 9 a 17 de setembro, no Hangar Centro de Convenções, em Belém. A visitação ocorrerá sempre das 9 às 21 horas, com entrada gratuita.

No estande voltado à temática da inclusão, o público que visitará o local poderá conhecer mais sobre serviços oferecidos pela Sespa, por meio de pedagogos, psicopedagogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais, profissionais de educação física, fonoaudiólogos e assistentes sociais.

Ainda nesse espaço, a Secretaria promoverá uma vivência que irá possibilitar aos visitantes a experiência de lidar com alguns tipos de deficiência, como a física, visual, auditiva e intelectual, além de representar um espaço de reflexão e sensibilização sobre as demandas das pessoas com deficiência (PcD). Os escritores com deficiência que estarão no local irão expor seus trabalhos e os visitantes poderão conhecer a Feira do Empreendedorismo Inclusivo, projeto em parceria com as associações. Na segunda-feira (11), haverá apresentação de TEAlentos na Arena Multivozes.

Para o secretário de Estado de Saúde, Rômulo Rodovalho, “a Feira é um dos eventos literários de maior prestígio do Brasil e pelo fato de receber cerca de 400 mil pessoas, os estandes montados pela Sespa são estratégicos para que a população aproveite a oportunidade de completar seu esquema vacinal e conheça o trabalho desenvolvido em prol da inclusão”.

Vacinação - Assim como ocorreu na edição do ano passado, haverá o serviço de vacinação, com a disponibilização de doses das vacina meningocócica ACWY, Dupla Adulto (contra difteria e tétano), Covid-19 Bivalente, tríplice viral (contra sarampo, caxumba e rubéola), Influenza e HPV. Quem ainda não completou seu esquema vacinal para Covid 19, pode buscar o posto de atendimento, que estará localizado no mezzanino da feira.

O evento é a maior ação de incentivo à leitura no Pará. Em 2023, os homenageados serão a artista e escritora castanhalense, Heliana Barriga, e o jornalista, advogado e poeta cametaense, Salomão Larêdo.