Feira do Livro em Belém: veja quando é, os horários e como visitar

A Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes deste ano já tem data marcada para acontecer, entre os dias 9 e 17 de setembro. Pelo segundo ano consecutivo, o evento literário será realizado no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. A 26º edição da maior feira literária do Norte e Nordeste ainda não teve sua programação divulgada, mas a visitação deve acontecer das 9h à 21h, como nos anos anteriores.

Os homenageados deste ano foram definidos e divulgados durante a edição anterior do evento: o escritor Salomão Larêdo e a cantora Heliana Barriga. Mais informações sobre a Feira do Livro deste ano serão divulgadas no Instagram oficial, @feiradolivroedasmultivozes.

Quando é a Feira do Livro?

A Feira do Livro deste ano será nos dias 9 a 17 de setembro.

Onde vai ser a Feira do Livro?

A 26ª edição acontecerá no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, localizado na Avenida Doutor Freitas, no bairro do Marco, em Belém.

Qual o horário da Feira do Livro?

A programação completa ainda não foi divulgada, mas o horário de visitação deve seguir as edições anteriores, das 9h às 21h.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)