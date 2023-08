26ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes traz novidades e celebra cultura paraense

A cidade de Belém se prepara para receber a 26ª edição da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, nos próximos dias 9 a 17 de setembro, no Hangar Centro de Convenções. Realizada pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Estado de Cultura (Secult), o evento promete uma programação diversificada, com shows gratuitos, foco nas produções paraenses e expansão da feira literária para outros municípios do Pará.

Dentre as novidades, que foram anunciadas em uma coletiva de imprensa promovida pela Secult, na manhã desta quarta-feira, 30, estão a ampliação às vozes dos coletivos urbanos periféricos, discussões climáticas e ambientais, e o aumento no valor do benefício dados aos servidores públicos da educação estadual e municipal, o cred-livro, que vai chegar a R$ 200.

Este ano, o evento prestará homenagem a dois importantes nomes da cena cultural paraense: Heliana Barriga, escritora castanhalense dedicada à literatura infantil e à poesia, e Salomão Larêdo, jornalista, advogado e escritor, que escreveu mais de 50 livros e luta pela valorização da cultura e dos povos das diversas regiões amazônicas.

A imensa alegria de receber a honraria ainda em vida é o sentimento que define os homenageados. “Eu vivo a literatura, a poesia e estou totalmente entregue ao momento. Me sinto muito feliz em ser uma pessoa com referência e aproveito esse espaço para estimular políticas públicas na área de cultura. Eu quero encontrar as pessoas que amo e abraçar a todos”, disse Heliana Barriga.

Para Salomão Larêdo, a expectativa para a abertura da Feira do Livro é muito grande. “É um evento também que o povo vai ser homenageado. Eu sou nutrido pelo cotidiano popular, por aqui que eu busco escrever sobre a sociedade, os excluídos, negros, mulheres, LGBTQIAPN+. Estou feliz porque também há um reconhecimento do que é nosso”, afirmou o escritor.

Compartilhar o espaço de homenagens com Heliana é um imenso prazer para Salomão. Ele ressaltou a longa estrada que os dois têm juntos, e que ambos ajudam a “preencher” esse reconhecimento. “É muito bonito de se ver, mas para mim não é dividir, e sim somar”, complementou.

Serão lançados na Feira, com uma nova edição, a obra “Remos de Faia”, de Salomão, e a coletânea “Mala sem Fundo”, de Heliana.

A secretária de Cultura do Estado, Ursula Vidal, ressaltou que esta edição marca uma renovação do protagonismo amazônico, ao trazer afirmativamente as falas dos territórios, assim como a valorização que se produz culturalmente na região.

“É um momento de encontro dos autores com o seu público, mas também de conhecer produções científicas dos alunos, dos professores, e essa formulação dos desafios amazônicos. A Feira é um lugar de discussão e apontar caminhos, de justiça social, da economia verde”, apontou a secretária sobre as propostas para a feira.

Programação

Cada dia da Feira do Livro será composto por uma série de programações temáticas, que vão enriquecer culturalmente a visitação do público. No dia 9 de setembro, quando começa o evento, será dedicado às Vozes dos Homenageados; nos próximos dias, de 10 a 13, consecutivos, seguirão às Vozes da Infância, Vozes da Diversidade e Inclusão, Vozes da Baixada e Vozes da Democracia.

Temas como clima e debates ambientais não ficaram de fora das discussões promovidas na feira. Por isso, o dia 14, será dedicado às Vozes do Clima. Nos dias 15 a 17, serão, respectivamente, contempladas, as Vozes do Marajó, Vozes dos Escritores Paraenses e Vozes da Cultura de Paz.

O evento também incluiu 39 rodas de conversa, nove saraus, sete “Papos-Cabeça” e uma agenda de shows gratuitos, realizados ao longo dos oito dias de evento nas arenas das Artes, Multivozes e Amazônia. Nomes como Linn da Quebrada, Chico César e Gaby Amarantos estão entre as atrações que vão entreter o público.

Além disso, serão oferecidas mais de 145 sessões de autógrafos no Ponto do Autor e 18 empreendimentos de artesanatos, ilustrações que estarão no Beco do Artista.

Novidades

Neste ano, a Feira irá se transformar em Festas Literárias que serão ampliadas para outras regiões do Estado. Ainda no mês de setembro, vai ocorrer uma edição em Marabá e, em outubro, a de Cametá, município natal do homenageado Salomão Larêdo. Em novembro, chega a vez de Santarém, Breves e Altamira. Já Bragança receberá o evento somente em dezembro.

Incentivos

Os programas CredLivro, da Secretaria de Estado de Educação (Seduc) e da Secretaria Municipal de Educação e Cultura (Semec), vão oferecer aos servidores públicos da educação um incentivado no valor de R$ 200; pela Universidade Estado do Pará (UEPA) os valores que variam entre R$ 200 a R$ 350.