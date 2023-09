26ª Feira Pan-Amazônica do Livro movimentou cerca de R$ 18 milhões

A 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes chega ao fim no domingo, 17, tendo atingido o público de 450 mil pessoas e movimentado cerca de R$ 18 milhões em nove dias de evento, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. Mais de 720 mil livros foram vendidos, com R$ 50 mil comercializados somente no Ponto do Autor. Os números foram divulgados pela Secretaria de Cultura (Secult), do governo do estado.

VEJA MAIS:

A programação reuniu 229 estandes, incluindo 138 representações, sendo 42 editoras, 37 livrarias, 59 distribuidoras de livros e nove sebos. Dentre essas empresas, 60 foram paraenses. Juntos, eles ofertaram o total de 95 mil títulos durante a feira, o equivalente a 200 toneladas de livros. O evento gerou 2 mil empregos diretos e indiretos.

Além desses, participaram 30 empreendedores na Feira Criativa, dez empreendedores no Beco do Artista e nove estandes na praça de alimentação participaram do evento. Somente a Feira Criativa comercializou R$ 270 mil e o Beco dos Artistas, R$ 105 mil, segundo a Secult.

A programação foi intensa. Foram realizadas 145 sessões de autógrafos, 39 rodas de conversas, nove saraus, sete papos-cabeça e várias atrações culturais.