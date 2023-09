Centenas de pessoas visitam a Feira Panamazônica do Livro e das Multivozes neste domingo

No último dia da 26ª Feira Panamazônica do Livro e das Multivozes, neste domingo (17), centenas de pessoas caminhavam pelas vias entre os estandes do Hangar. Em grupos, principalmente familiares, a intenção era se aventurar em busca de títulos já desejados, mas também buscar por algo novo.

Artur Leão e Ingra Martins, pais dos gêmeos, Isadora e Romeu, aproveitaram a manhã para um passeio em família e apresentarem ainda mais esse universo literário aos filhos.

“A gente veio trazer eles para conhecerem um pouco da nossa cultura, conhecer um pouco do nosso Estado. Compramos bastante brinquedinhos para eles e livros educativos, buscando sempre que os nossos filhos se desenvolvam da melhor maneira. Acho importante esse contato com livros. Eu tive esse contato com livros a vida toda, acredito que isso me tornou um ser humano muito mais instruído, e quero que os meus filhos participem também disso”, disse o advogado Artur Leão.

Artur Leão e Ingra Martins trouxeram Isadora e Romeu para conhecerem a cultura paraense. (Carmem Helena)

O momento em família foi vivido também pela dona de casa Idália Pinheiro e pelo chefe de seção de supermercado, Alex Pinheiro, e o filho Gustavo Pinheiro. Cada um buscou por títulos diferentes na 26ª Feira Panamazônica do Livro e das Multivozes. A mãe queria conhecimento, já o pai e filho, buscavam por ilustrações, histórias de super heróis e quadrinhos.

“A leitura não é uma coisa muito ativa atualmente, por conta do celular, as pessoas vão deixando de lado. Então, é importante esse contato com o livro. Eu sempre procuro incentivar a leitura para o meu filho. Em família, também, sempre estamos procurando ler alguma coisa”, analisou Idália.

Os três estavam com algumas sacolas de obras escolhidas durante a manhã, com títulos escolhidos também para presentear. “Os valores estão bem acessíveis”, acrescentou a dona de casa.

Idália Pinheiro e Alex Pinheiro trouxeram o Gustavo Pinheiro para aproveitar a feira. (Carmem Helena)

A estudante de direito Carla Guerreiro se encantou com o sebo, entre as prateleiras ela se envolvia nas possibilidades encontradas nos livros. “Vim buscar alguma coisa na área que estudo, na parte mais jurídica, mas também no aspecto mais religioso”, conta.

“Os títulos clássicos também são uns dos meus preferidos. Sempre vou em sebos. Estou gostando muito da diversidade da feira, com muitos autores, tipos de livros”, finaliza a estudante.

A estudante Carla Guerreiro se encantou com os títulos disponíveis no sebo. (Carmem Helena)

A 26ª Feira Panamazônica do Livro e das Multivozes vai até às 21h, de hoje (17). Ao longo do dia, uma programação voltada para as Vozes do Escritor Paraense e Vozes da Cultura de Paz irá ocorrer.

O encerramento terá show gratuito da Gaby Amarantos.