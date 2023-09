Gaby Amarantos promete surpresas para show na Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes

A cantora, atriz e apresentadora paraense Gaby Amarantos é a atração musical deste domingo, 17, na 23ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, no Hangar Centro de Convenções. O show da artista encerra o ciclo de apresentações musicais do evento lítero-musical e traz surpresas ao público paraense. A entrada é gratuita.

“Estou me sentindo muito feliz, realizada, de estar participando da Feira do Livro, que é um evento que eu acho de extrema importância para a literatura e de exaltação da nossa cultura”, diz a cantora.

De acordo com ela, o público pode esperar muitas surpresas, como uma participação especial. “A gente está preparando um show especial, diferente do show que fizemos pela última vez em Belém, no Festival Psica. Teremos várias surpresas! Uma delas é a participação da banda Potentes do Brega, que eu adoro! Eles vão fazer uma participação muito especial. Eu estou muito feliz”, anuncia.

Gaby Amarantos será o último nome a subir ao palco da Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes. Desde o início da feira, no último sábado, 9, se apresentaram nomes dos mais diferentes gêneros da música popular brasileira. No primeiro dia programação foi aberta com show da orquestra Amazônia Jazz Band.

Em seguida, com o foco no público infantil e seus familiares, o grupo Mundo Bita, fenômeno das redes sociais, se apresentou no palco da Feira em Belém no dia 10, trazendo os sucessos da carreira de 12 anos. Iniciada em 2011, dezenas de singles já foram lançados pela banda, que vem ganhando ainda mais destaque pela participação especial de diversos nomes da MPB em seus videoclipes, como Milton Nascimento, Gilberto Gil e Caetano Veloso; todos “transformados” em desenho animado.

Reunindo fãs paraenses de diversas idades, no dia 11, foi a segunda vez que a cantora vem a Belém. A primeira vez foi no ano de 2018, quando cantou no Festival Se Rasgum. Logo depois, no dia 12, foi a vez de múltiplas apresentações do gênero rap: Victor Xamã, Nic Dias, Sumano, Zek Picoteiro, Potentes do Brega e Competição de Ballroom.

O compositor e cantor Chico César cantou no dia 13, quarta-feira, reunindo uma multidão que entoou seus grandes sucessos. Já na quinta-feira, 14, a rapper Kaê Guajajara apresenta seu repertório de rap com reflexões sobre a realidade da população indígena.

Nos últimos três dias de evento, a música paraense foi escolhida como o foco, com o carimbó e demais ritmos amazônicos dos conjuntos Coletivo Marajoara: Nativos Marajoara, Cruzeirinho e Tambores do Pacoval, no dia 15; as toadas de boi, xotes, quadrilhões e retumbões do Arraial do Pavulagem, no dia 16; e, no dia 17, o tecnobrega e o batidão pop da multiartista Gaby Amarantos, que simboliza o encerramento da Feira.