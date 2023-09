A influência de Dalcídio Jurandir é tema de obras lançadas na Feira Pan-Amazônica do Livro

As obras do escritor paraense Dalcídio Jurandir foram objeto de dois livros lançados pela Editora Pública Dalcídio Jurandir, da Imprensa Oficial do Estado do Pará (Ioepa), neste domingo (17), durante a 26ª Feira Pan-Amazônica do livro e das Multivozes. A linguagem dos dois livros é voltada aos leitores comuns com interesse na obra dalcidiana.

A tese de doutorado da professora Regina Barbosa da Costa se transformou no livro “Dalcídio Jurandir, leitor e criador de personagens leitores na Amazônia paraense”; e a tese de doutorado de Max Silva do Espírito Santo acabou sendo publicada com o título “O mundo do vaqueiro no romance ‘Marajó’”. Os autores fizeram sessão de autógrafos no estande da Ioepa, na tarde deste domingo, 17.

A feira acontece no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia, em Belém, até este domingo.

Regina Barbosa da Costa também autografou exemplares da sua obra. (Divulgação)

Regina Barbosa disse que a pesquisa é resultado dos estudos literários pela Universidade Federal do Pará (UFPA), que abordam referências literárias dos dez volumes integrantes do Ciclo do Extremo Norte, coleção que consagrou o autor com o Prêmio Machado de Assis, em 1972. O livro de Barbosa lança um novo olhar sobre a produção ficcional de Dalcídio a partir das leituras dos personagens-leitores. “Foi possível recuperar textos de grande sucesso, que circularam na região amazônica, no início do Século XX, mas que ficaram adormecidas, durante muito tempo, em estantes, livreiros, sebos, leiloeiros, bibliotecas físicas e virtuais e que agora é possível revisitar por meio deste estudo”, disse a autora.

Vaqueiros

O professor Max Silva do Espírito Santo teve acesso contato com a obra de Dalcídio em 2019. “Eu nunca havia lido nada de Dalcídio. Minha tese era sobre a vida do vaqueiro marajoara. Na entrevista do processo seletivo fui provocado pelo professor Luiz Saraiva para que lesse o romance ‘Marajó’. A partir daí surgiu a minha pesquisa, que aborda a ficção de Dalcídio com a realidade do vaqueiro da ilha do Marajó”, destacou.

O autor

Dalcídio Jurandir nasceu na cidade de Ponta de Pedras, no Marajó, colaborou com diversos jornais, como o “Estado do Pará”. Ganhou o Prêmio Dom Casmurro de Literatura pelo romance “Chove nos Campos de Cachoeira” e o Prêmio Machado de Assis de Literatura da Academia Brasileira de Letras, entregue por Jorge Amado. Em 1974, recebeu o título honorífico de "Honra ao Mérito" pelo governo do estado do Pará.