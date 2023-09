Livro do escritor paraense Haroldo Maranhão, 'Contos Infantis', é lançado na Feira do Livro

Dentre tantas obras literárias, de diferentes gênero, o escritor paraense Haroldo Maranhão, falecido em 2004, é autor de "Contos Infantis", livro que será lançado neste domingo, 17h, a partir das 18h, na Feira Pan-Amazônica do Livro, no Hangar Centro de Convenções e Feiras da Amazônia. A edição é da Imprensa Oficial do Estado do Pará (Ioepa).

VEJA MAIS

especial de "Contos Infantis" visa levar ao público visitante da Feira do Livro uma literatura consagrada pelo meio literário brasileiro. "Haroldo possui uma trajetória surpreendente no mundo literário, iniciando sua trajetória ainda na adolescência quando ajudava seu avô a revisar os textos de um jornal e essa rotina fez com que se tornasse um dos principais escritores paraenses, o que o levou a receber vários textos e honrarias", comentou.

Neste domingo, 17, a Imprensa Oficial do Estado encerra sua participação na 26a Feira Pan-Amazônica com o lançamento de 42 novos títulos. Desde que a Editora da Ioepa foi criada, em 2019, por meio do decreto assinado pelo governador Helder Barbalho, que instituiu a política de edições pela autarquia oficial, já foram publicadas mais de 150 títulos. Na ocasião, a primeira obra lançada na 23a Feira do Livro foi Flauta de Bambu, de Haroldo Maranhão. "Daquele ano pra cá e, com a extinção da versão impressa do Diário Oficial, que se tornou totalmente digital, as máquinas da Gráfica da Ioepa foram voltadas principalmente para a produção dos livros da editora. E a meta é chegar a 200 edições, sempre melhorando a qualidade da edição, trazendo inclusive a reedição de Haroldo Maranhão", comentou o presidente da Ioepa, Jorge Panzera.

Segundo o presidente da Ioepa, Jorge Panzera, a meta é chegar a 200 obras até o final do ano, sempre evoluindo na qualidade editorial das impressões dos livros, uma meta ousada para somente quatro anos de gestão. "Com muito esforço, conseguimos chegar a 42 obras nesta edição e estamos sempre tentando melhorar a qualidade da nossa produção, trazendo inclusive a reedição de obras renomada como a do Haroldo Maranhão", finalizou.