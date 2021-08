Série 'Vitrine Literária' reúne dicas de leitura de obras publicadas pela Editora Dalcídio Jurandir

A Imprensa Oficial do Estado lança nesta quinta-feira, 19, a série “Vitrine Literária”, com dicas aos leitores interessados em conhecer e adquirir as obras já publicadas pela Editora Pública Dalcídio Jurandir. A série faz parte da programação de aniversário da editora, que completa dois anos de atividade no próximo dia 24 de agosto. O objetivo da ação, que será divulgada nas redes oficiais da Imprensa Oficial, é fomentar a circulação das produções dos escritores paraenses já impressas pela autarquia, por meio da Editora Pública Dalcídio Jurandir.

A primeira dica de leitura, que irá ao ar nesta quinta-feira (19), pelas redes da Ioepa, nos canais: Facebook, Instagram e Twitter é “Flauta de Bambu”, cuja autoria é de um dos grandes prosadores do Estado, o escritor, jornalista e advogado Haroldo Maranhão. Fora de catálogo há décadas, a obra foi lançada na 23ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes.

Entre as obras que vão entrar na série, destacam-se os livros “Líricas Ribeirinhas e Outras Margens” e “Sátiras de um Ribeirinho”, de Epaminondas Gustavo, personagem criado por Cláudio Rendeiro. Um dos sucessos de público e venda na 23ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes, a obra apresenta piadas, causos e sátiras musicais e as poesias do autor, que faleceu em janeiro de 2021, vítima da covid-19.

Obra de Epaminondas Gustavao, personagem de Cláudio Rendeiro, também está na programação (Divulgação)

Destinado a professores, educadores, pais e ao público em geral interessados na questão do trabalho infantil, o livro “Trabalho infantil: uma análise do discurso de crianças e de adolescentes da Amazônia paraense em condição de trabalho”, da professora e pesquisadora Ana Paula Vieira e Souza, também está na lista da série. Outro livro que o público poderá adquirir é o poético “Efemérides”, da escritora Lorena Valente, agraciado pela Academia Paraense de Letras com o Prêmio Barão do Guajará 2017.

A “Vitrine Literária” também vai resenhar “Tupaiulândia”, uma obra que conta a história de Santarém e foi o resultado de mais de 40 anos de anotações e pesquisas do escritor Paulo Rodrigues dos Santos, falecido anos 70. Há ainda “Minha Vida nem Freud Explica”, a autobiografia do jornalista Raymundo Mário Sobral, lançado no final de junho e o livro infantil “Filô Zezinho em… O que é a Filosofia?”, da professora da rede pública estadual, Aline Rossi, que leciona a disciplina de Filosofia em Belém.

Segundo o presidente da Imprensa Oficial do Estado, Jorge Panzera, a proposta da série ‘Vitrine Literária’ é levar ao público leitor o conhecimento de obras importantes. “É informá-lo que tanto o livro de Haroldo Maranhão quanto outras obras lançadas nesses dois anos estão à disposição para venda na loja da Ioepa, facilitando o acesso a quem se interessar pela leitura de diversas produções de autores paraenses”, afirmou.

O coordenador da Editora Pública Dalcídio Jurandir, Moisés Alves, disse que a série “Vitrine Literária” é a chance de o leitor que ainda não conhece a produção da editora ter acesso a esse acervo. “Há uma breve análise sobre o livro e informações sobre os autores. Mas o que se deve realmente destacar é a divulgação da literatura paraense e de seus escritores, um dos pilares de trabalho da Editora Pública Dalcídio Jurandir a partir de uma política pública do Governo do Estado”, ressaltou.

A série apresentará informações sobre preços, número de páginas de cada obra, uma breve resenha literária de cada obra e como adquirir a obra. “Vitrine Literária” irá ao ar toda quinta-feira pelas redes sociais da Imprensa Oficial, nos canais www.facebook.com/ioepaoficial, www.instagram.com/ioepaoficial e www.twitter.com/ioepaoficial.