Gaby Amarantos anuncia apresentação surpresa no Portal da Amazônia

A cantora e compositora Gaby Amarantos, uma das vozes mais ativas de divulgação do tecnobrega, surpreendeu seus seguidores nesta terça-feira, 17. Ela utilizou os stories do Instagram para anunciar de surpresa uma apresentação cantando canções do álbum Tecnoshow, indicado ao Grammy, às 16h, no Portal da Amazônia, em Belém.

“É isso, pode convidar quem você quiser. Vem, eu já estou me arrumando e daqui a pouco eu já estou indo para o Portal, esperando vocês, para que vocês conheçam um pouco mais dessa Eletrobrasilidade. Estou aguardando vocês”, gravou.