Gaby Amarantos lança clipe com Leona Vingativa gravado em Belém

Gaby Amarantos e Leona Vingativa escolheram as ruas de Belém para gravar o clipe do remix "Não vou te deixar". Ao longo de uma tarde, elas passaram pelo Portal da Amazônia, Casa das 11 Janelas, Catedral da Sé, Ver-o-Peso, dentre outros lugares. O look chamativo das divas paraenses despertava a curiosidade de quem passava nesses locais, com uma estética cheia de cor, adereços e originalidade, mas nada chamava mais atenção do que o jeito e a simpatia de Gaby e Leona.

"Não Vou Te Deixar" foi gravada pela cantora quando ela era do "Tecnoshow", inclusive, essa era uma das canções que o público mais pedia para ser regravada. A faixa foi gravada há pouco mais de uma semana, mas o videoclipe foi liberado nesta quarta-feira (27).

Gaby Amarantos aproveitou a sua apresentação na 26ª Feira Pan-Amazônica do Livro e das Multivozes para realizar a gravação do audiovisual. No show, ela já contou com a presença de Leona, mostrando um pouco do sucesso desse feat. “O povo ficou enlouquecido quando ela entrou no show realizado, o público veio baixo. Ela é minha afilhada, uma artista que valorizo muito, o trabalho que ela faz, acho muito importante. Ela representa muito o que eu acredito que é essa mistura da música paraense com visuais, trazendo para modernidade, sendo meme, brincando, se divertindo. Remix de ‘Não Vou Te Deixar’ está aí e agora estamos gravando esse clipe lindo”, disse Gaby.

“A decisão de gravar esse clipe em Belém aconteceu de forma muito natural. A gente falou: ‘vamos aproveitar que a gente vai estar em Belém para fazer o clipe", destacou Gaby Amarantos.

"A Leona tem uma equipe maravilhosa, o Renan e o Fábio fizeram o roteiro junto com ela e, na verdade, eles é que estão dirigindo esse clipe, só estou sendo guiada por eles para trazer para estética dela. Porque eu acho muito legal eu me inserir nessa estética e a gente mostrar ela para a galera de um jeito mais expandido”, acrescenta.

O clipe tem os Voguers, Jothan Netto e Juani Maniva, direção de Fabio Ramos, e roteiro e codireção de Renan Carmo.

Do Jurunas para o mundo

A conexão de Gaby com Leona pode ser vista desde as suas essências como pessoas e artistas. Crias do Jurunas, do brega e dos memes, elas construíram suas carreiras a partir das raízes paraenses. “Realmente a Gaby não é nem carne, nem peixe, ela fica no meio. Só que se tu pisares no dedinho dela, meu amor, ela vai para jacaré e pirarucu, tudo que inflama”, resume Leona.

A artista começou a se destacar no cenário nacional com os virais “Não Pode Escurecer o Guanto”, “Frescáh No Círio” e “Eu quero um boy”. Leona é ativa nas redes sociais, compartilhando a sua rotina no bairro do Jurunas. Agora ela celebra o lançamento do seu documentário no Youtube, e o videoclipe de "Não vou te deixar", com Gaby.

“É maravilhoso gravar com ela e toda essa equipe. Fazer um clipe com a Gaby, que é a rainha, pioneira, primeira monarca, é maravilhoso. Ela é uma inspiração para mim e para muito artista, que que se vê nela. A Gaby já teve vários altos e baixos, como a maioria dos artistas", destaca a artista.

"Veio do Jurunas, ela é uma desbravadora do Tecno Melody. É uma honra estar fazendo esse clipe com ela, cada lugar que a gente passa é incrível, divertido, não está sendo cansativo. Quando eu recebi o convite dela para essa gravação, eu desmaiei, mandei logo pegar uma água com açúcar. Me senti maravilhosa. Eu não esperava, mas fiquei muito feliz”, pontua Leona.

O lançamento desse videoclipe celebra mais um momento especial de Gaby Amarantos, que a liberação de vários remix e feats da cantora que tem chegado gradativamente aos seus fãs. Em paralelo a isso, ela tem outros projetos televisivos, incluindo um programa de humor, o 'No Corre', que tem Edgar Vivar, o Seu Barriga, no elenco. Esse projeto irá passar no Multishow e na TV Globo. Além disso, ela comemora a indicação ao Grammy Latino, na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa.

Mais novidades

Na próxima sexta-feira (29), Romero Ferro lança um feat com Gaby Amarantos. A união deles deu vida a versão do single "Em Plena Lua de Mel". A canção, originalmente eternizada pelo saudoso cantor Reginaldo Rossi retorna com um toque contemporâneo. A faixa também ganhou um videoclipe, que será disponibilizado na próxima semana no YouTube.

“Toda a trajetória dela de levar a música paraense para o Brasil foi fonte de inspiração para mim, e para o meu trabalho. Nós já nos conhecíamos há um tempo, e eu sabia que essa colaboração aconteceria em algum momento. Quando veio a ideia de gravar ‘Em Plena Lua De Mel’, ela foi a primeira pessoa que pensei em chamar, e ela topou na hora!”, contou.

"Em Plena Lua de Mel" chega com uma outra perspectiva, com as características dos artistas. A música, que conta uma história de desconfiança e traição em um relacionamento, foi repaginada dentro de um contexto social e político. A versão mantém a letra original, permitindo que os ouvintes mergulhem nas raízes da clássica canção, mas quando Gaby entra para cantar, a história é atualizada e repaginada.

“Sou muito fã de Reginaldo Rossi. A gente no Norte ouvia muito quando era criança todos os álbuns dele. Ele é um artista importantíssimo para a música brasileira”, afirma.

“Gostei muito quando o Romero chegou com essa proposta de alterar e de atualizar essa letra, contando a história do ponto de vista da mulher que é acusada de ser traída. Então acho que a galera vai curtir muito, perceber que a gente tem que ouvir o outro lado da história”, diz a cantora.