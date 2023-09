Gaby Amarantos sofre xenofobia em rádio paulista; Veículo de comunicação pede desculpas

Gaby Amarantos publicou um texto nas suas redes sociais desabafando sobre o que passou na Rádio Nova Brasil, de São Paulo, ao participar do programa Radar. A cantora acusou a rádio de ter desvalorizado a cultura do Norte do país.

"Fui convidada para falar da minha carreira e me dei um tempo de conversar sobre a importância da cultura do Norte, mas na hora de tocar 'tecnobrega', tive de ouvir que as músicas não se enquadravam ao ouvidos do público 'elevado' da rádio", disse a cantora no post. Confira na íntegra:

Logo em seguida, a cantora recebeu muito apoio dos seus seguidores nas redes sociais. "É para além de não querer tocar, é dizer que esse estilo é de baixo nível, sendo extremamente classista, preconceituoso, em níveis até rac*stas. Querem apenas surfar na onda do teu brilho e do teu sucesso. Triste isso. @novabrasilfm uma vergonha, classistas é extremamente desrespeitosos", disse um seguidor. "Inaceitável esse desrespeito à nossa cultura. Avante, Gaby!", reforçou outra seguidora.

Após o post polêmico da cantora, o veículo de comunicação Nova Brasil FM fez um pedido de desculpas público para Gaby Amarantos e garantiu que sua música seria tocada todos os dias na rádio.