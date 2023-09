Gaby Amarantos é indicada ao Grammy Latino com o álbum 'Tecnoshow'

Gaby Amarantos resolveu celebrar os 20 anos do álbum 'TecnoShow' há cerca de 10 meses e hoje já está colhendo os frutos de reviver o início da sua carreira. Com esse projeto, a cantora paraense foi indica ao Grammy Latino, na categoria de Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa.

O anúncio foi feito na manhã desta terça-feira (19). A cantora estava no Jurunas, em Belém, quando recebeu a notícia, o que foi motivo de uma grande comemoração. Gaby postou no seu perfil no Instagram, a emoção que esse indicação lhe trouxe.

São 56 categorias indicadas a 24.a Entrega Anual do Latin GRAMMY®, que premia artistas da música latina. A votação durante o processo de premiação é realizada por criadores de música que são membros de A Academia Latina da Gravação, representando os vários gêneros e campos criativos, incluindo artistas, compositores, produtores, engenheiros de gravação e mixagem.

“Eu estou muito feliz de poder representar o Norte do Brasil e o Brasil na categoria de Raízes em Língua Portuguesa. Estou muito emocionada! É uma vitória para o nosso movimento do Tecnobrega, do Tecnomelody, de toda essa luta para expandir cada vez mais esse estilo para o mundo inteiro. Quero agradecer ao Félix Robatto que foi o produtor musical desse álbum, agradecer ao Gareth, que é o produtor executivo junto com o Alvaro Gazé, meu empresário. Eu estou muito feliz, muito feliz!”, disse com exclusividade ao Grupo Liberal.

Essa é a segunda vez que Gaby é indicada ao Grammy Latino. Em 2012, ela concorreu na categoria Revelação e indicada também na ‘Melhor Álbum de Música de Raízes em Língua Portuguesa’, com o Treme, que também foi produzido por Félix Robatto com co-produção do Waldo Squash.

“Eu estou muitíssimo feliz em ver esse segundo disco da Gaby indicado ao Grammy, e mais feliz ainda por ser o segundo disco dela que eu produzo. Isso para mim me dá muito orgulho e mostra que a gente tem uma sintonia. Essa parceria aí que já vem de muito tempo! Agradeço muito a confiança dela e isso me dá confiança para fazer outros projetos e outros trabalhos. Estou muito feliz, muito feliz mesmo! ”, pontua Félix Robatto.