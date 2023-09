Dieta da Gaby Amarantos: conheça a alimentação biogênica que fez a cantora perder 14kg

No último domingo (10), Gaby Amarantos fez um post em seu Instagram que chamou atenção para um tipo de dieta pouco conhecido: a alimentação biogênica. A cantora, de 45 anos, revelou que perdeu 14 quilos em poucos dias após adotar os novos hábitos alimentares.

Essa alimentação se concentra na ingestão de alimentos crus e vivos, ou seja, orgânicos e frescos. Além disso, ela estimula a prática de atividades físicas e de respiração para melhorar a saúde, promover a desintoxicação e, em alguns casos, auxiliar na perda de peso. Para os especialistas, a biogenia não é apenas uma dieta, mas sim um estilo de vida.

"Tirei uns dias pra cuidar da saúde e já emagreci 14kg num mergulho na alimentação biogênica. Quem diria que fazer 'a chuca' me faria tão bem, sim, eu tenho feito enemas, bebido muito suco vivo, comida viva, trilha, caminhadas e me sentido leve e mais conectada comigo e com a natureza", disse a cantora em sua publicação.

Quais alimentos estão incluidos na 'Dieta Biogênica'?

Entre os alimentos incluidos na alimentação, destacam-se sementes de girassol, amêndoas, castanhas de caju, nozes, brotos, sementes germinadas, frutas e hortaliças cruas. Além de, é claro, excluir qualquer alimento que seja processado.

O que Gaby Amarantos chama de "comida viva" é a principal definição da dieta. Quem adota essa alimentação acredita que sementes quando germinadas produzem grande quantidades de enzimas digestivas que auxiliam na digestão e dão energia para o corpo.

Tipos de alimentos biogênicos

• Biogênicos (que favorecem a geração da vida): sementes germinadas e brotos.

• Bioativos (hortaliças): frutas, legumes, verduras frescas e cruas.

• Bioestáticos (industrializados): alimentos cozidos, congelados e refinados.

• Biocídicos (ultraprocessados): alimentos com produtos químicos ou radiações, conservantes e aromatizantes.

O que são enemas?

Na publicação, Gaby Amarantos destaca a prática de enemas, conhecida popularmente como "chuca", que nada mais é do que uma lavagem intestinal profunda com o objetivo de desintoxicação. Ela pode eliminar sintomas relacionados ao mau funcionamento intestinal e ajudar em casos de obesidade e no processo de perda de peso.

No entanto, é importante notar que a prática de enemas deve ser realizada com cuidado e, de preferência, sob supervisão médica, pois pode não ser adequada para todos e não deve ser feita com frequência. Antes de adotar qualquer plano alimentar radical ou realizar práticas de desintoxicação, é essencial consultar um profissional de saúde.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)