'Dieta do sexo': sexo intenso de 5 horas ajuda a perder calorias; famosas aderem à prática

Uma forma mais prazerosa de perder alguns quilos está ganhando espaço entre as famosas do mundo todo, como Kim Kardashian, Cameron Diaz, Kate Hudson e a candidata à Miss Bumbum de Minhas gerais, Larissa Sumpani. Conhecida como “dieta do sexo”, a prática consiste em fazer sexo intenso por horas consecutivas pelo menos três vezes por semana para perder um valor significativo de calorias e ajudar no processo da perda de peso.

Influenciadoras adeptas da dieta afirmam que praticar de três a quatro horas de sexo dá para perder cerca de oito mil calorias.

Para especialistas, o sexo pode sim ser considerado um exercício físico pois, dependendo do estado físico e intensidade, ajuda mesmo a perder calorias, além de liberar substâncias cerebrais que promovem a sensação de bem-estar. No entanto, passar muito tempo praticando, como quatro e cinco horas, pode acarretar em outros problemas, portanto, não deve ser feita sem pausas para descanso, hidratação e alimentação.

A urologista e especialista em medicina sexual, Pilar Ceballos, falou à reportagem de O Globo que "o sexo deve ser considerado como mais um exercício, dependendo do estado físico variará em intensidade e duração e queimará mais ou menos calorias". A profissional da área da saúde ainda reforçou: "Para quem não gosta muito de academia ou caminhada, o sexo tem os mesmos benefícios, e ainda mais, já que também são liberadas substâncias cerebrais que promovem a sensação de bem-estar, tranquilidade e alegria. Melhora a qualidade do sono, a imunidade e promove a liberação de antioxidantes, além dos benefícios que traz nas relações de casal”.

Já a sexóloga e ginecologista Carolina Ambrogini é contundente ao condenar a prática com finalidade de perda de peso: “É como se fosse algo performático, ter que transar um número certo de vezes durante a semana por tantas horas, para perder peso e queimar calorias, vira obrigação e não prazer. Se quiser emagrecer, existem formas e lugares para isso, como ir à academia”.

