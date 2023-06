'Quando engravidei, transava dez vezes ao dia', diz Deborah Secco

A atriz global Deborah Secco revelou, durante entrevista para o canal de Sabrina Sato para o Youtube, que antes de engravidar da filha, Maria Flor, ela e o marido, Hugo Moura, mantinham a vida sexual muito ativa.

"A gente diminuiu muito a quantidade de sexo que a gente fazia. Eu engravidei com dois meses de namoro, então quando engravidei, a gente transava dez vezes ao dia. Quando a gente transava médio. A gente estava naquele momento em que só transava. Conheci o Hugo e só transei até a Maria nascer. No nosso dia entrou um cinema, uma conversa, um jantar, foi perdendo o espaço do sexo. Na gravidez a gente transou menos, mas ainda transava semanalmente. E quando a Maria nasceu, foi um baque", contou ela.

VEJA MAIS

Questionada por Sabrina Sato se já transou muito no banheiro de sua casa, Deborah garantiu que sim. "Ainda transo muito no banheiro. Ainda mais aqui, a Maria agora só dorme na minha cama. Não sai mais. Às vezes é no banheiro. Hugo às vezes me pega na cama e eu falo: 'Está louco? A criança!'", disse, bem-humorada.

A atriz ainda falou sobre o fato de lidar bem com a sexualidade. "Eu acho uma loucura esse tabu que as pessoas têm com sexo. A minha filha nasceu de sexo. Todo mundo que existe veio do sexo, por que as pessoas têm dificuldade de falar com isso?".

Com personalidade forte e normalmente sincera com o que fala, Deborah frisou que apesar de ter tranquilidade com seu modo de vida, acaba passando por julgamento de terceiros.

"A gente vive em um mundo de muito julgamento. As pessoas adoram tirar a responsabilidade delas e julgar os outros. Quando você se posiciona com sinceridade - graças a Deus eu convivo muito em paz com meus erros - as pessoas não olham assim. As pessoas não têm carinho pelas imperfeições, tem críticas", disse.