Famosas aderem a micro biquínis; veja os looks de Luísa Sonza, Deborah Secco e Rafa Kalimann

Na praia ou no Carnaval, não tem jeito! O micro biquini caiu nas graças das famosas. A cantora Luísa Sonza curtiu a praia com os amigos usando um pequeníssimo modelo preto que arrancou suspiros com suas belas curvas. Jade Picon optou por um modelo verde e aproveitou para tomar sol e jogar vôlei na areia com os amigos. Já nas aparições pela Marquês de Sapucaí ou em camarores da folia em Salvador, Rafa Kalimann, Déborah Secco e Gabi Martins mostraram que o pequeno tamanho da peça íntima, pode representar muito na composição da fantasia de Carnaval.

Luísa compartilhou fotos do passeio, que arrancou elogios dos fãs: "Delícia" e "Mais bonita não tem" foram alguns dos comentários. Enquanto Jade preferiu compartilhar as imagens do seu desempenho atlético, mas os paparazzi de plantão flagraram o fio dental pequeniníssimo da moça.

Já Deborah esquentou a web com as fotos do look ousadíssimo confeccionado com pedrarias prateadas, que deixaram o bumbum à mostra. "Cheguei para arrasar", escreveu ela na legenda.

Rafa desfilou em um camarote de Salvador com um vestido dourado de plaquinhas douradas, cujos espaços entre elas deixava a curiosidade ir buscar as peças íntimas de aparência invisível da moça. No profundo decote das costas era possível visualizar o alto do biquini também dourado. Ela postou as fotos no Instagram e escreveu que a noite com os amigos foi muito divertida.

Já Gabi adornou o micro biquino com peças metalizadas para cair na folia na Marquês de Sapucaí. Ela deixou os seguidores babando ao postar as fotos do look no Instagram. "A musa de vocês tá pronta. Bora, Sapucaí", legendou a cantora.

