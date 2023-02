Jojo Todynho supera Deborah Secco e Sabrina Sato e vence votação de look ousado do Carnaval

Jojo Todynho venceu a votação de mais ousada do quarto dia do Carnaval carioca. A funkeira chegou no camarote da Marquês de Sapucaí usando uma calça jeans com rasgos que deixaram o bumbum de fora. Ela conquistou 29,6% dos votos do público.

Ao chegar no camarote, a cantora avisou que assumiu um look para "causar". Em post nas redes sociais, a artista postou as fotos do evento e legendou: "Não tinha como não prestigiar minha Beija-Flor, que noite maravilhosa. Obs: A bunda é minha, cuide da sua!!!"

Jojo desbancou a atriz Deborah Secco, que usava fantasia de gato do clássico "Alice no País das Maravilhas", que ficou em segundo lugar na votação.

Deborah Secco e Sabrina Sato (Lucas Menezes (Deborah) e Instagram @sabrinasato)

Outra musa do Carnaval que perdeu para Jojo foi a apresentadora Sabrina Sato, com a bela fantasia de rainha de bateria da escola de samba Vila Isabel. Ela ficou em terceiro lugar.