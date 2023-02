Cinco vezes que Jojo Todynho chocou a internet com looks ousados; confira

Não é de hoje que Jojo Todynho surpreende a internet com seus looks ousados. A última vez foi durante o carnaval na Marquês de Sapucaí, quando a cantora apareceu com uma calça jeans com diversos rasgos, que deixava o seu bumbum de fora.

Confira 5 vezes que a carioca ousou nos looks

No halloween, a cantora aproveitou a festa após o seu divórcio. No Instagram, Jojo publicou uma foto da roupa que usava, a qual era quase toda aberta na lateral do corpo.

Para o Baile da Vogue do último ano, a artista permaneceu com sua essência e, mesmo no evento de gala, não dispensou uma fenda cavada que deixou sua perna à mostra.

Durante sua viagem à Europa, a funkeira não deixou a desejar com os looks e em um dos cliques que publicou em seu perfil no Instagram, ela aparece com um macacão marrom que marcava o corpo.

Na festa da virada do ano, Jojo usou um look prateado, se mantendo no tema, porém apostou em um decote que deixava bastante do seu corpo à mostra.

Em um programa no Multishow, a cantora usou um macacão preto com bilho, que tinha diversas aberturas na lateral.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)