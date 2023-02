Jojo Todynho sai em defesa da irmã de Neymar após repercussão de fotos nas redes sociais

Além de ser notícia por seus looks no Carnaval 2023, a cantora e apresentadora Jojo Toddynho entrou na polêmica sobre as fotos da irmã de Neymar, Rafaella Santos. Rafaella viralizou na internet após a divulgação de fotos do desfile da escola de samba Salgueiro, na qual exibiu um físico diferente de imagens postadas nas redes sociais, de acordo com o que apontaram internautas.

Antes do desfile começar, Rafaella havia falado sobre o procedimento de lipoaspiração LAD, que fez em janeiro. Mas no Twitter e no Instagram, recebeu críticas de seguidores por supostamente ter utilizado o software editor de imagens Photoshop para “moldar seu corpo” nas imagens.

VEJA MAIS

“Eu tenho muito carinho, respeito e admiração pela Rafaella (Santos), irmã de Neymar. É tão feio ver mulheres comparando o corpo dela, [falando] que não é nada do que ela postou”, afirmou Jojo Todynho nas redes sociais.

Jojo Todynho destacou que Rafaella tem o direito de fazer o que quiser com sua imagem. “Gente, cada um se sente bem da forma que quiser. Se ela quiser usar Photoshop no cérebro, é problema dela! Parem com isso”, completou Todynho.

Jojo também foi alvo de polêmicas na terça-feira, 21, quando a cantora exibiu look ousado, no qual mostra parte do bumbum. Ela rebateu críticas. “Uma ‘raba’ dessa e você acha que eu vou esconder? Sou privilegiada, meu bem. Quem quer se incomodar, que tampe a sua. E é isso”, afirmou.