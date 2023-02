Irmã de Neymar, Rafaella Santos é acusada de editar fotos publicadas nas redes sociais

Rafaella Santos, a musa do Salgueiro, está causando polêmica nas redes sociais após internautas acusarem a irmã de Neymar de editar as fotos do desfile. As fotos publicadas em sua conta no Instagram mostram uma diferença em comparação com as oficiais do evento. Veja a foto publicada por Rafaella:

Muitos comentários criticam a distorção de imagem e apontam que Rafaella esconde seu corpo real atrás de filtros. "Ela tem um corpo lindo, mas se esconde atrás de filtros. Deveria tratar essa distorção de imagem", disse uma internauta. Outra usuária acrescentou: "O corpo de Rafaella é como o da maioria das mulheres, mas ela mostra um corpo totalmente diferente nas fotos. É triste, porque muitas ficam em uma busca incansável do corpo perfeito, e o perfeito é o que te faz feliz!".

VEJA MAIS

Há cerca de um mês, Rafaella passou por uma lipoaspiração e ficou afastada dos eventos de preparação para o desfile de Carnaval da tradicional escola vermelha e branca. Agora, as críticas nas redes sociais estão colocando em xeque a imagem perfeita da musa do Salgueiro.

Veja as imagens compartilhadas pelos internautas: