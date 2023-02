Jojo Todynho arrasa no Carnaval do Rio com look ousado que deixou bumbum à mostra

Jojo Todynho foi uma das grandes estrelas do Carnaval do Rio de Janeiro com seu estilo ousado e irreverente. A cantora exibiu um visual inusitado, usando uma calça jeans rasgada que deixava seu bumbum à mostra, além de um abadá customizado em formato de biquíni.

Com apenas 26 anos, Jojo Todynho também chamou a atenção por estar solteira na folia, após terminar um relacionamento conturbado com Lucas Souza no início deste ano. A artista compartilhou vários momentos de diversão na Sapucaí em suas redes sociais.

Além de seu sucesso na música, Jojo Todynho está investindo em novos empreendimentos, como sua nova marca, "Grande Gostosa". A linha de produtos de beleza e cosméticos será lançada oficialmente em março, mas já está disponível em pré-venda com seu primeiro produto anunciado: um protetor térmico enriquecido com ozônio, disponível por R$ 129,90 o frasco de 200ml. Com seu estilo único e irreverente, Jojo Todynho promete fazer sucesso no mundo dos negócios.