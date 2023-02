Jojo Todynho quer tirar nome da mãe da certidão de nascimento; vídeo

Jojo Todynho decidiu excluir o nome da mãe biológica da certidão de nascimento para deixá-la sem direito à herança da cantora. A relação entre as duas já não era boa. A gota d'água foi a recente troca de mensagens com o ex-marido da funkeira, Lucas Souza, em que a genitora teria chamado a filha de "ordinária" e afirmado que Jojo iria destruir a vida dele. Mas o verdadeiro motivo é que a artista revelou ter sido abandonada pela mãe aos seis meses. Ela foi criada pela avó, Rita Maria Menezes, de quem afirma ter recebido afeto e a quem deseja deixar todo o seu patrimônio como herança.

A cantora contou aos seguidores em vídeo postado nos Stories do Instagram, na madrugada desta sexta-feira (17), que deu entrada em um processo judicial para excluir o nome da mãe biológica da sua certidão de nascimento. Jojo afirmou que a relação com a mãe biológica não faz falta.

"Daqui a pouco vai sair aí na mídia, é que eu entrei com um processo de exclusão do nome dessa senhora que me colocou no mundo, da minha certidão de nascimento, vou deixar apenas o nome do meu pai. E por quê? Porque quem me criou foi minha avó, ela me educou, me deu amor, amparo, carinho, tudo mundo sabe do amor e carinho que tenho pela minha avó... não só por ela, mas pela minha família", começou.

"Não fico fazendo exposição aqui da minha avó (...) Tudo o que eu tenho e sou hoje eu devo a minha avó. Tentei fazer meu papel de filha, mas não deu e está tudo certo. O que nunca me acrescentou não me faz falta e é por isso que tomei essa decisão muito dura. Vai rolar processo, tudo bonitinho... E quero muito ser mãe porque se eu não deixar herdeiro, essa senhora pode tomar conta de tudo meu. Não posso deixar isso. Nem minha avó que me criou sabe como funciona a Justiça. Nem quem me criou tem o direito de ficar com o que é meu. Deus sabe todas as coisas, vamos deixar rolar. Só para deixar esclarecido", continuou.

"Vai ser tudo resolvido sem pena e sem dó, porque na minha vez ninguém teve pena e dó de mim. Na hora que as pessoas querem me caluniar, me difamar, elas não pensam e agora segura o rojão. Tudo que falei para vocês está tudo provado e nas mãos da Justiça... Na vida estamos sujeitos a erros, a passar por diversas situações, mas com verdade e dignidade eu sigo com a cabeça erguida, sem temer. O ônus da acusação é de quem está acusando", desabafou Jojo Todynho.

Ao final do vídeo, a artista contou que vai fazer faculdade de Direito. "Na terceira semana de março já começo a cursar direito, estou muito feliz.. A Jojo Todynho, daqui a pouco, ela não vai desaparecer nunca, mas a Dra. Jordana Gleice (nome real de Jojo) está chegando. Vou me dedicar, vou me formar, abrir um escritório f*da e quem sabe me tornar juíza, desembargadora... cada vez mais a vontade de estudar fica aguçada", contou animada.

A advogada de Jojo, Nathalia Azevedo, disse à Quem que é um processo difícil, mas Jojo tem como comprovar o abandono da mãe: "Por conta do abandono que ela sofreu quando tinha seis meses e pela relação difícil, ela nunca teve amor da mãe biológica. Ela já podia ter entrado com esse processo há muito tempo. Mas, depois do que a mãe fez na última semana (mensagens para Lucas), ela potencializou a vontade de ter só o nome do pai na certidão", afirmou.

"A mãe biológica será ouvida. Se ela for excluída, perderá todo e qualquer direito de herança. Porque, hoje, se a Jojo falecer, a mãe é a herdeira. Imagina uma pessoa que a chamou de 'ordinária' ficar com seu patrimônio inteiro. Por isso também ela quer retirar o nome da mãe da certidão. Para que ela não tenha direito algum sobre o seu patrimônio. Ainda que ela faça um testamento contemplando a avó, ela só poderia fazer com 50% do patrimônio. Os outros 50% seriam da mãe. Ela está certa do que quer", acrescenta a advogada.

Futuramente, Jojo terá que mover outro processo para colocar o nome da avó como mãe na sua certidão de nascimento.