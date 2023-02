Jojo Todynho comemora aniversário em meio a polêmicas envolvendo ex-marido

A cantora Jojo Todynho comemorou no último sábado, 11, o seu aniversário de 26 anos de idade com a temática "Lilo & Stitch", o desenho animado. A festa com tema infantil aconteceu em meio a polêmica envolvendo o seu nome e de seu ex-marido, Lucas Souza. O ex de Jojo disse em entrevista a um programa que ela é bolsonarista e preconceituosa. Jojo por sua vez rebateu às críticas e disse que é leiga em política e deixa para quem entende comentar.

Mas, mesmo diante das polêmicas, Jojo preferiu comemorar a nova idade e compartilhou com seus seguidores como foi a noite. "Esse ano a vingança é dos adultos, quem vai ganhar saquinho de doce é (sic) os adultos. Chega da gente ser humilhado na frente das crianças querendo saquinho de doce", brincou Jojo durante a transmissão feita em seu Instagram.

O bolo de aniversário tinha um Stitch e uma versão em desenho animado de Jojo. "Gente, quero chorar. Obrigado vocês pelo carinho"., finalizou a transmissão agradecendo aos fãs.