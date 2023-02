Em live, Jojo Todynho xinga Lucas Souza de 'saco murcho'

Mais uma polêmica vem agitando a web na relação de Jojo Todynho e seu ex-marido, o militar Lucas Souza. Os dois estão em pé de guerra e decidiram abrir a boca para falar sobre os "podres" de cada um nas redes sociais. Enquanto Jojo diz que tentou engravidar de Lucas e não conseguiu, o ex afirma que a funkeira o traiu diversas vezes. Durante uma live na noite de quinta-feira (9), Jojo contou aos seguidores que tinha o sonho de ter um filho durante o curto casamento com Lucas. Porém, segundo ela, Lucas produzia pouco espermatozoide por cauda do uso de anabolizantes.

Jojo e Lucas casaram em janeiro de 2022 (Foto Instagram @jojotodynho)

"Meu Deus, o saco é murcho e o leite é podre. Fiquei arrasada. Não deu nem para brincar. Perdi o brilho. Fazia todos os dias teste de gravidez e o homem estava com leite podre", afirmou a cantora. Do outro lado, Lucas foi às suas redes para se defender. "Quem traía era você e eu não quis expor isso", acusou. Segundo o militar, a funkeira trocava mensagens com outro homem e também não tinha compromisso como esposa, dizia que mudava as coisas na hora e resolvia que iria viajar sozinha.

"Ela que me xingava, me batia, me diminuía. Eu fugia dela quando tinha surtos de raiva e me batia", confessou ainda o ex-marido. Vale relembrar que em dezembro de 2022, Jojo chegou a fazer um boletim de ocorrência contra o ex-marido. Na ocasião, revelou ter sido agredida verbalmente e, por isso, decidido pedir uma medida restritiva para evitar problemas maiores no futuro.