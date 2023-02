Lucas Souza acusa Jojo Todynho de envolvimento em facção criminosa

A briga entre Jojo Todynho e Lucas Souza, ex-marido da cantora, ganha mais um episódio. O ex-militar entrou com um processo no Ministério Público do Rio de Janeiro contra a artista por ameaça de morte, agressão, calúnia, injúria, difamação à honra e homofobia.

No processo, Lucas diz que a ex-esposa tem envolvimento com grupo de extermínio no Rio de Janeiro. Até o momento Jojo não se pronunciou sobre o assunto.

VEJA MAIS

No final de outubro do ano passado Lucas e Jojo terminaram o casamento após uma tentativa de reconciliação. A cantora chegou a pedir para agilizar o divórcio, pois os dois começaram a protagonizar várias brigas pelas redes sociais.