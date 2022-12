Lucas Souza surge no instagram aos prantos e nega ameaças à Jojo Todynho

Lucas Souza surgiu no Instagram, neste sábado (10), aos prantos, após ter conhecimento que a ex Jojo Todynho havia registrado um boletim de ocorrência e pediu medida protetiva em decorrência de ameaças por parte do militar. Lucas confessa que xingou Jojo, mas diz que jamais faria algo contra a ex.

“Ontem eu tive uma conversa com a Jojo, a gente brigou e eu xinguei ela. Estou te pedindo desculpas aqui em público, mas eu nunca ameacei, assim como ela me xingou eu xinguei ela (…) Medida protetiva?! Meu deus do céu, cara. Nunca ameacei ninguém e nunca ia tocar em uma mulher, não tem porque ficar andando com segurança e medida protetiva, a pessoa parece que não me conhece há 1 ano”, desabafou.

Jojo disse que tomou a atitude por estar se sentindo coagida e ameaçada. Elas disse que vai ficar distante das redes sociais, pois precisa de descanso e privacidade.