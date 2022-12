Jojo Todynho pede medida protetiva contra ex, Lucas Souza; entenda

O conturbado término do casamento entre Jojo Todynho e Lucas Souza acaba de ganhar mais um capítulo neste sábado (10). No Instagram, a cantora e apresentadora anunciou que fez um boletim de ocorrência contra o ex-marido, após ter sido agredida verbalmente por Lucas na última sexta-feira (9). As informações são do Metrópoles.

Assista:

VEJA MAIS

“Acabei de sair da Deam (Delegacia Especial de Atendimento a Mulher), juntamente com a minha advogada, vim abrir um Boletim de Ocorrência, uma medida protetiva contra o Lucas porque ele nas tentativas de pedir para voltar comigo, ontem ele me agrediu verbalmente”, disse a funkeira.

Jojo Todynho ainda afirmou que anda acompanhando de um segurança diante das mais recentes posturas de Lucas.

“Eu sempre andei sozinha, sempre fiz as minhas coisas sozinhas, mas hoje não dá mais. Eu, mais do que ninguém, tenho que me resguardar porque é coração que é terra que ninguém pisa. Eu me assusto que eu realmente não conheço a pessoa que eu conhecia. Fico triste pela situação”, concluiu.

Após a repercussão do caso, Lucas Souza apareceu chorando muito no Instagram e admitiu que xingou Jojo, mas diz que “nunca iria fazer nada” contra ela. “Cara, o que aconteceu ontem, eu tive uma conversa com a Jojo e, assim, a gente brigou e eu xinguei ela. Estou te pedindo desculpas aqui para o público, mas nunca ameacei. Assim como ela me xingou, eu xinguei ela. Não precisa de medida protetiva”, afirma.